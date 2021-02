Cecilia Cantarano, la creator di Tik Tok più famosa d'Italia. Chi è la giovane influencer

09 febbraio 2021 a

Cecilia Cantarano è stasera martedì 9 febbraio ospite della trasmissione tv "Stasera tutto è possibile" su Rai2. Cecilia, 20 anni e romana, è una delle creator di TikTok più affermate, una popolarità che ha raggiunto numeri straordinari, sia sulla piattaforma cinese che su Instagram, dove insieme ha collezionato quasi quattro milioni di follower.

La ragazza dopo aver cominciato il suo percorso sul web con brevi video divertenti che avevano al centro la sua vita quotidiana, nel 2019 ha esordito nel mondo della musica con "Sagapo". Le sonorità pop e una capacità canora di tutto rispetto l'hanno fatta diventare un caso virale in rete. Dopo pochi mesi è uscita "Blur", ma il vero caos è stato scatenato con il brano pubblicato lo scorso anno: "Adesso mi diverto" con Ludwig, sotto etichetta Warner. Il singolo, in collaborazione con l'artista romano, è stato pubblicato il 6 novembre assieme al video ufficiale che ha collezionato più di un milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube, con il ritornello diventato un tormentone: "Oh mamma, com'è bello, adesso mi diverto, e del mio passato giuro non mi pento, me lo tengo stretto".

Cecilia su Tik Tok è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante, in questo momento è la creator più apprezzata in tutta Italia, che ha utilizzato anche per far conoscere la sua musica ottenendo risultati di grande rilievo. Fidanzata con Andrea, un ragazzo romano di cui la giovane influencer e creator tende a non diffondere troppe informazioni, come ha ufficializzato in una recente intervista. Un ragazzo probabilmente di qualche anno più grande di lei ma c'è massimo riserbo considerando che non ama taggarlo nei suoi social. La presenza a "Stasera tutto è possibile" su Rai2 rappresenta la prima ospitata televisiva della carriera e, visti i numeri che fa sui social, difficilmente sarà l'ultima.

