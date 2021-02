Stasera in tv, 9 febbraio, torna Stasera tutto è possibile su Rai2. Gli ospiti di Stefano De Martino

09 febbraio 2021 a

Stasera in tv, martedì 9 febbraio 2021, torna l'appuntamento con il comedy show "Stasera tutto è possibile" su Rai2 (dalle ore 21,20) condotto da Stefano De Martino. La quarta puntata è dedicata al tema "a spasso nel tempo". Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Barbara D’Urso, insieme a Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Peppe Iodice, Fatima Trotta, l’influencer da milioni di followers, Cecilia Cantarano, lo schermidore e conduttore radiofonico Stefano Pantano e i Gemelli di Guidonia e con loro l’immancabile mascotte, il Panda, "animato" dal ballerino Egon Polzone.

Tutti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata: Stammi dietro dance, Serenata Step, Segui il labiale, Dalla A alla Z, Do re mi fa male, Mimo senza fili e altri ancora. Il comedy show di Rai2 è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy si può commentare sui social attraverso l’hashtag #staseratuttoepossibile.

Anche questa sera la trasmissione guidata da De Martino dovrà scontrarsi contro la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter mentre su Mediaset c'è il talk Fuori dal Coro che parlerà di attualità oltre alla serie Daydreamer dove il protagonista Can Yaman è uno dei personaggi del momento anche per la relazione, ormai ufficiale, con Diletta Leotta. Al di à della battaglia dei telespettatori e dello share, la comicità continuerà ad essere al centro del programma. Infatti, le presenze fisse di alcuni attori e comici nostrani porteranno una ventata di allegria. E dopo la riuscita imitazione di Mara Venier nella scorsa puntata, è molto attesa la performance di Vincenzo De Lucia che stavolta proporrà un'altra "signora della domenica" come Barbara d'Urso.

