Alicia Giménez Bartlett: "Felice con mio marito". La scrittrice si è sposata due volte

E' la "madre" dell'ispettrice Petra che in Italia è stata interpretata in una mini serie su Sky interpretata da Paola Cortellesi. Si tratta della scrittrice spagnola Alicia Giménez Barlett conosciuta principalmente per i suoi romanzi polizieschi che hanno come protagonista il personaggio dell'ispettrice di polizia Petra Delicato. In Spagna le sue avventure hanno inspirato una serie di successo che è stata replicata, in piccolo, anche in Italia nella miniserie trasmessa nei mesi scorsi da Sky Cinema, Sky Atlantic.

Molto riservata nella vita privata, della quale non trapela nulla, si concede però con grande generosità ai lettori, che la amano molto. Tuttavia in un'intervista concessa a Io Donna del 2018 ha rivelato si essere sposata e di essere al secondo matrimonio. "Sono felice con mio marito, ma il sentimento può fare danni: renderci fragili o impedirci una vita propria”. facendo un parallelo con il suo personaggio ha poi confessati: "Petra ha le sue idee, che non sono necessariamente le mie. Come me, è felice con suo marito, che nel mio caso è soltanto il secondo. Ma sa che l’amore può fare danni, che può renderci fragili, vulnerabili o impedirci di vivere un’esistenza propria. A volte, è come maneggiare dinamite".

In un'intervista a Mangialibri.com ha poi parlato del rapporto speciale con la protagonista dei suoi libri: "Con Petra ho un buon rapporto. Sono dei Gemelli, ho due modi di approcciarmi alla vita che convivono in me uno accanto all’altro. Il lato pessimista – che riservo agli altri miei libri, e quello positivo che metto nei libri della saga di Petra Delicado. Quando mi alzo la mattina sapendo che sto lavorando a un romanzo su Petra provo sollievo, lo confesso. Lei è una buona amica, vediamo quanto durerà questa amicizia. L'ironia è sempre importante e sempre difficile da accettare, è un modo di relazionarsi al mondo e alle persone con le quali c'è empatia. L'ironia migliore poi è l'autoironia, e bisogna applicarla non solo quando si parla, ma anche quando si pensa".

