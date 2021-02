Cristina Parodi, 25 anni di amore con Giorgio Gori e una vita dedicata alla tv

09 febbraio 2021 a

Cristina Parodi insieme a Marina Suma sarà una delle ospiti principali di Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai 1 da Serena Bortone e annunciato come al solito per le ore 14. Classe 1964, nata ad Alessandria, giornalista, conduttrice, scrittrice italiana, è uno dei volti femminili più noti, amati e apprezzati della televisione.

La sua carriera professionale è ricca di soddisfazioni. Dopo gli esordi nelle piccole emittenti, diventa vero punto di riferimento per anni di alcune delle trasmissioni più seguite di Mediaset. L'emergenza per la Guerra del Golfo la proietta nel Tg5 accanto ai volti storici del giornalismo italiano da Enrico Mentana a Clemente J. Mimun, da Lamberto Sposini a Cesara Buonamici ad Emilio Carelli. Dopo una lunga serie di soddisfazioni decide di lasciare Mediaset. Prima passa a La7, dove già lavorava la sorella Benedetta, poi si sposta in Rai, dove conduce diverse importanti trasmissioni. Ma non le manca nemmeno l'esperienza al cinema. Tre i film in cui recita: Tutti gli uomini del deficiente di Paolo Costella; Body guards guardie del corpo di Neri Parenti e il Il 7 e l'8 di Ficarra, Picone e Giambattista Avellino.

Non le manca nemmeno un'esperienza al Festival di Sanremo, condotto con Fabio Fazio e la sorella Benedetta nel 2013. La vita privata è segnata dall'amore con Giorgio Gori, oggi sindaco di Bergamo, in passato direttore di Canale 5 e Italia 1, fondatore della casa di produzione Magnolia. Si sono sposati nel 1995 ed hanno avuto tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. La prima, classe 1996, ha sfilato sulle passerelle per poi dedicarsi agli studi in Scienze Gastronomiche. Il primo ottobre scorso Cristina Parodi e Giorgio Gori hanno festeggiato le nozze d'argento. Lei ha sempre definito il marito "la mia metà" e in occasione dei 25 anni di matrimonio sul suo profilo social ha postato una foto accompagnata dal post "Un'altra volta sì".

