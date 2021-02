Marina Suma, da sex symbol al dolore di non poter avere un figlio. La passione per i gioielli

09 febbraio 2021 a

a

a

E' nata a Napoli il 4 novembre del 1959 e quindi ha già compiuto 61 anni. Apprezzata e bellissima attrice italiana, Marina Suma per anni ha interpretato numerose commedie televisive. Esordio al cinema nel 1981 con Le occasioni di Rosa (regia di Salvatore Piscitelli), l'anno dopo ha fatto parte del cast di Dio li fa e poi li accoppia (Steno) e quello dopo ancora di Sapore di Mare, il film di Carlo Vanzina diventato per anni un punto di riferimento della nuova commedia all'italiana.

Baccini smonta il flirt con Maria Teresa Ruta: "Al momento delle coccole sono dovuto scappare"

Ha recitato in oltre venti pellicole, ma anche in numerose serie e fiction del piccolo schermo. Ma per diversi anni è stata protagonista anche sui palchi dei teatri di tutta Italia, esordio nel 1992 con Arsenico e vecchi merletti (regia di Mario Monicelli) e ultimo impegno nel 2012 in Nina Scarabattola (regia di Luca Nasuto). Non è mancata sulle passerelle. Padre siciliano e madre napoletana, aveva fatto i primi passi proprio nel mondo della moda per poi ottenere subito il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior attrice esordiente nel film Le occasioni di Rosa.

Grande Fratello Vip: Zenga, De Grenet e Rutain nomination | Video

Per anni è stata considerata una delle attrici italiane più belle e affascinanti e in molti hanno perso la testa per lei. Molto riservata sulla vita privata, da diversi anni è legata ad un compagno. Avrebbe voluto avere un figlio, ma non le è stato possibile. Ha tentato anche con la fecondazione assistita che però non ha funzionato. Non le manca un hobby molto particolare: ama creare gioielli. Una passione che le regala grandi soddisfazioni e spesso espone le sue opere sul lungomare di Salina, quando è in vacanza. Oggi, martedì 9 febbraio, si racconterà a Serena Bortone durante la puntata Oggi è un altro giorno, su Rai 1 a partire dalle ore 14.

Cristina Parodi e Marina Suma ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.