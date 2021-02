Grande Fratello Vip 5: nomination per Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta | Video

09 febbraio 2021 a

Grande Fratello Vip. Emozioni durante la puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 8 febbraio al termine della quale, dopo la catena di salvataggio, sono finiti in nomination Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta. I primi due sono usciti appunto dalla catena di salvataggio. Maria Teresa salva Zelletta, Andrea invece Rosalinda, la Cannavò sceglie Tommaso, Zorzi salva Stefania, la Orlando invece Maria Teresa, la Ruta invece Giulia. Maria Teresa Ruta è stata nominata dal gruppo.

Come detto è stata una puntata piena di emozioni e colpi di scena. Maria Teresa Ruta sempre protagonista con un'altra confessione sul suo passato: una passione per Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare. Alfonso Signorini gli ha fatto ascoltare le parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato in settimana: "Lei è una grande stratega, sicuramente deve aprire una scuola di recitazione" esclama Cristiano dallo Studio mentre la showgirl, sportivamente, risponde con un velo di ironica: "Che devo dire, Malgioglio parla di me, sono contenta". Altre emozioni anche per Andrea Zenga. Signorini lo ha spedito in Confessionale con le ragazze della Casa e per fargli fa ascoltare le parole dell'intervista della madre Roberta che tenta di riappacificazione con l'ex marito Walter: "Alla fine la vita è una sola, c'è sempre tempo per fare pace e soprattutto per chiedersi rispettivamente scusa". "Noi siamo felici grazie a lei, e se papà vorrà, potrà essere un'aggiunta ad una vita già felice", risponde Andrea emozionato.

Dayane ha ricevuto la sorpresa del fratello Juliano in collegamento dal Brasile. Juliano manda un grande abbraccio alla sorella e ringrazia tutti nella casa: "Grazie per essere stati vicino a mia sorella. Grazie Rosalinda per tutto quello che fai, veramente grazie a tutti". Stai vicino a papà, ti amo tanto, menomale che ci sei, sei la mia vita!", risponde Dayane. Per la finale del primo marzo Signorini vuole invitare Juliano in Italia.

