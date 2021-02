Oroscopo del Corriere di oggi martedì 9 febbraio: le previsioni segno per segno

09 febbraio 2021 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, martedì 9 febbraio 2021. Vediamo cosa prevedono le stelle per i dodici segni dello zodiaco.

ARIETE Non rinunciate ai vostri sogni, anche se questi sono difficili da realizzare. Impegnatevi al massimo: non potrete dire di non averci provato.

TORO State facendo fatica a perdonare un’amica che ha tradito la vostra fiducia. Provate a parlarle con calma e ad ascoltare le sue ragioni.

GEMELLI Avete molte gatte da pelare in questo periodo, ma nulla che possa giustificare la vostra aggressività contro amici e familiari.

CANCRO La giornata non sembra partire con il piede giusto, ma incontrerete una persona che vi farà ricordare del bel periodo che avete passato con lei.

LEONE Avete dato per scontato delle questioni che si stanno ripresentando e vi stanno presentando il conto. Questa volta affrontatele a testa alta.

VERGINE Qualcuno a lavoro sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote. Dovete essere scaltri e pronti a contrattaccare a ogni sgarbo.

BILANCIA Nonostante i vostri grandi sforzi, ultimamente vi manca sempre qualcosa per raggiungere gli obiettivi prefissati. Cambiate strategia.

SCORPIONE Ogni persona è diversa e tenete a mente che la differenza, di per sé, è sempre una ricchezza. Occhio ai pregiudizi e largo all’apertura!

SAGITTARIO Se siete alla ricerca della vostra ragione di vita, allora sappiate che non dovete guardare lontano, la troverete proprio dietro l’angolo!

CAPRICORNO Un messaggio in piena notte da parte di un ammiratore segreto ha fatto ingelosire il vostro partner. Tenetetelo un po’ sulle spine

ACQUARIO Se non avete il coraggio di assumervi le vostre responsabilità, prima o poi ve ne pentirete. Tenete a mente che è sempre importante crescere.

PESCI La pazienza è la virtù dei forti. E voi, nonostante non vi appartenga molto di base, la state esercitando e migliorando sempre di più.

