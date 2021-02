Elisabetta Gregoraci compie 41 anni: compleanno al Grande Fratello tra sorprese e rose rosse

08 febbraio 2021 a

Compleanno speciale al Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci compie 41 anni e li festeggia nella puntata di lunedì 8 febbraio 2021 andata in onda su Canale5. Elisabetta come sempre è ospite immancabile: look super sexy con cui l'ex di Flavio Briatore fa intravedere tutte le sue forme. Pubblico in visibilio e fan incollati allo schermo. Mentre quelli sui social si sono scatenati.

Il compleanno in precedenza era stato tributato sui social con la showgirl che ha postato su Instagram una foto in cui mostra un mega mazzo di rose rosse, probabilmente cento, nel cuore di una casa addobbata a festa per l'occasione con tanti palloncini e le lettere del suo nome. Rose sul quale c'è il massimo riserbo sul mandante. In studio poi Elisabetta si rifugge nel silenzio anche fa sapere che non è stato Briatore: a sua volta l'ex manager "ha mandato un altro bel mazzo di fiori".

La sorpresa di Alfonso Signorini sono degli auguri speciali direttamente dalla casa. Così entrano nello studio i quattro maschi rimasti ancora in corsa per la vittoria finale: Tommaso Zorzi ("ci manchi tanto"); Andrea Zelletta (sei bellissima, le tue coccole erano importanti dentro la casa"), Andrea Zenga ("non ci conosciamo, lo faremo in futuro") e Pierpaolo Petrelli: ("doveva essere il giorno della finale, ti faccio tanti cari auguri") e con quest'ultimo non mancano le battute di Signorini per il flirt mancato. Poi la torta al cioccolato fatta dai ragazzi dentro la casa, il collegamento con le ragazze e tanto affetto per una delle grandi protagoniste di questa edizione della casa del Grande Fratello Vip. Ma non manca un po' di veleno: quello che le riserva Antonella Elia. Scintille sull'aereo fatto volare sopra la casa con un messaggio a favore di Elisabetta.

