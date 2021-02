Francesco Baccini smonta il flirt con Maria Teresa Ruta: "Al momento delle coccole sono dovuto scappare"

08 febbraio 2021 a

Francesco Baccini nella casa del Grande Fratello Vip 5 per l'atteso confronto con Maria Teresa Ruta. Nella precedente puntata la conduttrice aveva svelato un flirt di alcuni anni fa proprio con il cantautore genovese ("una settimana di allegria e buon vino, poi una sera ci ha beccato mia figlia sul divano"). Un racconto che ha fatto il giro del web perché tenuto segreto per tanto tempo.

"Ti vedo in forma. L'ultima volta che ci siamo visti venti anni fa. Ci siamo incontrati tre volte e l'altro giorno mi è esploso il telefono mentre andavo a letto" racconta Baccini dentro la casa riferendosi alla rivelazione della Ruta. Va in onda il video che racconta la versione della Ruta. Poi tocca al cantautore. "Ho sempre mantenuto molto riserbo sulla mia vita privata. Conosco Maria Teresa nelle trasmissioni, poi mi invita a un musical dove c'era anche Guenda che suonava il pianoforte. Una volta mi invita a casa a cena, mangiammo, suonai il pianoforte e poi a casa. Poi dei messaggi, ma non c'è stato altro" racconta.

Quindi continua: "Poi presentai una canzone a Sanremo, La notte non dormo mai, ma non mi fanno partecipare. Delusissimo, un giorno mi manda un sms e mi invita a cena per vedere il Festival. Vado, mangio, guardiamo Sanremo, io depresso sul divano e siamo arrivati alle coccole. Poi si sente una porta sbattere, penso ai ladri e invece era un signore anche inc*****o nero. Sono scappato e non ho più visto la Ruta". Tutto vero conferma la conduttrice che poi scherza: "Non è stato possibile concludere...". Così Baccini strappa un grande sorriso a tutti e conclude la sua presenza cantando una canzone. Svelato così il misterioso flirt tra i due che il cantautore genovese riduce a semplice e occasionale amicizia.

