L'Eredità, Andrea Matarazzo vince 57.500 euro: sbancata la Ghigliottina con la parola corrente

08 febbraio 2021 a

a

a

Un altro colpaccio per Andrea Matarazzo. Il campione si conferma ne L'Eredità, la trasmissione di Rai1 condotta da Flavio Insinna, e sbanca di nuovo la Ghigliottina: 57.500 euro che portano il suo bottino complessivo a 122.500 (due vittorie su sei ghigliottine).

Il Cantante mascherato 2, Pecorella: giù la maschera. Ovazione: indovina solo Flavio Insinna

Ma chi è la nuova star vinci tutto del quiz della Rai? Andrea, che rivela di aver studiato al Liceo Giulio Cesare noto per la canzone di Antonello Venditti, vive a Roma, è sposato con Angela e la coppia ha una figlia di nome Ludovica. Il campione è un ingegnere meccanico e lavora presso una multinazionale. Inoltre, è un grande appassionato di musica e suona la batteria. Le sue origini sono siciliane: viene infatti da un comune italiano di 977 abitanti, Buscemi, in provincia di Siracusa. Nella puntata di lunedì 8 febbraio 2021 Andrea supera tutti al triello portandosi in dote la cifra record di 230mila euro. Al termine della selezione delle cinque parole (mezzo, contro, mettere, velocità e moneta) della Ghigliottina riesce a difendere la bella cifra di 57.500 euro. Così il concorrente romano tenta la soluzione con la parola corrente e - anche per la gioia di Insinna sempre molto partecipe - è quella vincente.

Dalle crociere a L'Eredità, il percorso vincente di Massimo Cannoletta

Il campione romano prova così a mettersi sulla scia del campionissimo Massimo Cannoletta. Andrea ha raggiunto la sua prima Ghigliottina il 31 gennaio. Si è scontrato con Eleonora, anche lei molto preparata, e poi è arrivato sino in fondo il 3 e 4 febbraio. Senza mai vincere. Poi ci ha riprovato sabato 6 febbraio vincendo 65mila euro con la parola studio e ieri, domenica 7. Oggi un'altra Ghigliottina e il secondo trionfo con la parola corrente. E domani ci riproverà andando alla caccia di un nuovo successo e altri record che iniziano a essere davvero succosi.

Andrea Matarazzo sbanca la Ghigliottina: il campione vince 65mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.