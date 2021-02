Stefania Orlando, l'amore per Simone e la musica. L'ex Andrea Roncato

08 febbraio 2021 a

Stefania Orlando è una delle concorrenti più agguerrite del Grande Fratello Vip 5. Ha superato numerose nominations e ora gioca per la vittoria finale del reality più famoso di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni Stefania è stata grande protagonista insieme a Tommaso Zorzi. I due infatti sono rimasti delusi dal comportamento degli autori del reality show Mediaset che hanno messo in piedi uno scherzo ai danni dei due amici. Tommaso, infatti, ha trovato un bigliettino d’amore scritto da Zenga per Rosalinda e credeva di essere in possesso dello “scoop” della serata, senza sapere che in realtà si trattava solo di una “burla”. Così, appresa l’amara verità i due, infatti, sono corsi in camera da letto per preparare le valigie perché intenzionati a lasciare il programma durante la puntata di lunedì 8 febbraio. Stefania ha ribadito che non ci sta ad essere “presa in giro” in questo modo dallo stesso GF. Vediamo stasera cosa succederà.

Stefania, 54 anni e romana, è una conduttrice e showgirl. Inizia come modella, poi valletta in tv nel celebre programma “Si o No?” e poi “Scommettiamo che?”. Il successo arriva con la conduzione su Rai2 de "I fatti vostri" dal 1997 al 2003. Compare nella sesta edizione della fiction "Don Matteo" torna in tv come ospite fissa di Uno Mattina in famiglia e tenta pure la carriera di cantante (primo singolo “Sotto la luna” nel 2007 e due anni dopo l'album “Su e Giù").

La vita privata. Stefania ha avuto una lunghissima relazione con l'attore Andrea Roncato. Un fidanzamento che, una volta terminato, ha avuto diversi strascichi polemici. Attualmente la showgirl è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi (44 anni) che in carriera ha collaborato con Anna Oxa, Briga, Gemelli Diversi e tanti altri ancora. I due sono divisi da dieci anni, si sono consciuti nel 2008 e convolati a nozze nel 2019.

