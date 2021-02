Elena Morali lascia Luigi Favoloso: tradimento scoperto con una telecamera in casa e spifferato via social

08 febbraio 2021 a

a

a

Tradimento svelato grazie a una telecamera casalinga. La presunta infedeltà è stata scoperta da Elena Morali che ha scoperto il fidanzato Luigi Favoloso con un’altra ragazza, pubblicato il video incriminato e commentato l’accaduto su Instagram.

La moglie di Zenga contro i figli: "Basta con le loro bugie" | Video

Morali ha scoperto il presunto tradimento del fidanzato mentre cercava fra le registrazioni delle telecamere di casa il momento in cui Luca Tassinari (ex protagonista di “Bulli e Pupe”) cantava durante la sua festa di compleanno. Riguardando le registrazioni ha scovato invece il suo fidanzato Luigi in casa con una ragazza, ha postato il video sul social per poi scrivere: “Scusate ragazzi ma stasera non riesco a fare più storie, sono rimasta scioccata dal video che ho appena postato. Sono andata indietro al giorno del mio compleanno con le registrazioni della mia telecamera di casa per trovare un video del mio amico Tassinari che cantava a squarciagola e ho trovato questa scena per me terrificante, il mio fidanzato che entra in casa con una bionda che di certo non sono io. Sono scioccata e senza parole. Ho solo voglia di piangere e mandare a f***** il mondo intero”. Luigi Favoloso ha allora risposto sempre via social: “Nascondi telecamere e pubblichi video prima di chiedere una spiegazione”.

Morali ha raccontato tutto a Pomeriggio5 davanti a un'incredula Barbara d'Urso: in casa ha tante telecamere per controllare quello che succede e il fidanzato ci è cascato. Durante la trasmissione fa vedere il filmato in cui si vede Favoloso con un'altra bionda. Immagini dell'entrata in casa e dell'uscita dopo otto minuti racconta Morale con tanto di telecronaca delle video. Barbara cerca di sminuire, Elena rilancia: "Basta e avanza per una sveltina. Lei tra l'altro è una mia amica e mi ha bloccato Whatsapp sul telefono" racconta.

Tommaso Zorzi rischia di essere espulso dal Grande Fratello Vip 5 I Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.