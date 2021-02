Stasera in tv 8 febbraio, su Rai 3 torna Presa Diretta: la guerra all'Amazzonia

08 febbraio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 8 febbraio, su Rai 3 dalle ore 21.20 torna l'appuntamento con Presa Diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. Il tema della serata sarà la foresta amazzonica con un grande reportage su questo angolo del mondo che sta morendo nel silenzio generale, mentre i mercati sono invasi da legno, carne e soia che vengono prodotti deforestando proprio il prezioso polmone verde del pianeta. Con Guerra all’Amazzonia la puntata di Presa Diretta propone un viaggio che attraversa il Brasile per raccontare come gli incendi e il sistematico disboscamento illegale, le amnistie e lo smantellamento della polizia ambientale stiano vincendo la partita contro l’Amazzonia.

Migliaia di chilometri quadrati di foresta vergine scompaiono ogni anno nelle tasche dei latifondisti agricoltori e degli allevatori, sostenuti dalle politiche del presidente Jair Bolsonaro. Un percorso lungo migliaia di chilometri, attraverso immense distese brasiliane di campi dedicati alla monocoltura della soia e ai pascoli per i bovini, lì dove un tempo c’era la foresta pluviale. Presa Diretta, annuncia la Rai, ha seguito gli arresti per incendio doloso della polizia ambientale, ha intercettato il traffico illegale di legname e ha filmato i Guardiani della foresta della tribù Guajajara che hanno deciso di difendere da soli la propria terra. Ha percorso la rotta della soia fino ai porti fluviali dai quali parte, diretta verso il resto del mondo.

Troppa carne a buon mercato è il titolo dell'inchiesta con cui poi Presa Diretta ha cercato di comprendere che impatto ha la carne brasiliana sulla filiera produttiva e non solo. L'Italia è il primo importatore in Europa. Ma è possibile essere sicuri che quella carne non arrivi dai pascoli illegali che hanno contribuito proprio alla deforestazione dell'Amazzonia? Quale è il suo costo ambientale? E quanto è facile omettere di dichiarare nella etichetta l'origine della carne trasformandola in un preparato. Ma soprattutto gli allevatori italiani come riescono a difendersi? Un reportage che aiuta a comprendere la difficile situazione che vive l'Amazzonia ma anche i riflessi sugli altri Paesi.

