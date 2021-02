Stasera in tv, 8 febbraio, il Grande Fratello Vip 5 su Canale5: ospiti e sorprese

08 febbraio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 21,30 scatta un'altra puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini. Un'edizione lunghissima e che si sta avviando alle battute finali tra colpi di scena, sorprese e anche notizie dolorose. L'ultima è stata la scomparsa del fratello di Dayane Mello, Lucas il più piccolo dei fratelli a causa di un incidente stradale, un momento vissuto con grande dolore da tutti i partecipanti. La modella si è mostrata profondamente addolorata. Dopo la tragica notizia, ha però deciso di ritornare in casa, per poter ricevere l’affetto e gli abbracci dei suoi compagni, ed evitare di restare da sola, immersa nella sua sofferenza.

La prima sorpresa della serata potrebbe riguardare proprio Dayane: è atteso infatti l'altro fratello, Juliano, a darle un profondo e sincero abbraccio. Ieri doveva presenziare a Live non è la D’Urso, ma ha preferito non presentarsi. Questa sera arriverà al Gf Vip? Dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio il televoto che la vedeva scontrarsi con Samantha De Grenet è stato annullato. Nella diretta che verrà trasmessa si parlerà di quanto avvenuto ma la presenza della giornalista non è ancora confermato. Chi rischia una squalifica è anche Tommaso Zorzi: stasera se ne saprà di più.

Non mancano poi gli scontri e le liti dentro la casa più spiata d'Italia: dopo il litigio fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli è però tornato il sereno nella coppia. Una puntata che sarà anche attraversata da tutte le dinamiche che hanno animato questi giorni, tra scontri e carezze. Prevista anche una sorpresa per Stefania Orlando, annunciata sui social, e una piccola festa per il compleanno di Elisabetta Gregoraci. E poi terra banco la diatriba della famiglia Zenga: l'incontro di ormai due puntate fa tra Andrea e papà Walter fa ancora rumore.

