Stasera in tv, 8 febbraio, Atlantide su La7: speciale su Navalnj, la Russia dei veleni

Stasera in tv, lunedì 8 febbraio 2021, va in onda su La7 una puntata di Atlantide (dalle ore 21,15). Il programma di approfondimento curato e condotto da Andrea Purgatori oggi si occuperà, con uno speciale dal titolo "Navalnj, la Russia dei veleni" del racconto dei duellanti di Mosca tra tentati omicidi, proteste e un nuovo scontro tra Punti e l'occidente.

Oltre al documentario ci saranno i pareri di Roberto Saviano, Rulaj Jebreal, Paolo Valentino e una vignetta di Mauro Biani. Prevista anche un intervista di Werner Herzog a Michail Gorbaciov, l’uomo che ha fatto crollate l’impero sovietico e ha cambiato la storia del mondo. Avvelenato, sopravvissuto, arrestato e leader della rivolta contro l’ultimo zar, Aleksei Navalnj sta mettendo in crisi i rapporti tra Russia, Stati Uniti ed Europa. Il racconto dei duellanti e il ritratto dell’uomo che è rientrato a Mosca per sfidare Vladimir Putin è comunque al centro della puntata.

Intanto, l'istituto demoscopico indipendente Levada in un sondaggio sostiene che solo il 26% della popolazione adulta russa ha visto l'inchiesta di Alexey Navalny "Il Palazzo di Putin", in cui l'oppositore accusa il presidente russo di aver costruito una residenza principesca sulle sponde del Mar Nero. Un altro 10% dice di conoscerne il contenuto, anche se non l'ha visto, mentre un 32% ne ha sentito parlare, ma non ne conosce i dettagli. Il 31% degli intervistati non ha invece sentito nulla del film. Non solo. Stando al Levada "la stragrande maggioranza di coloro che hanno visto il film, ne conoscevano il contenuto o almeno ne hanno sentito parlare (77%) non ha cambiato il proprio atteggiamento nei confronti del presidente dopo la prima.

