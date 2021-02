Stasera in tv, 8 febbraio, Il Commissario Ricciardi: il terzo episodio in onda su Rai1. La trama

08 febbraio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 8 febbraio 2021, torna l'appuntamento con la fiction "Il Commissario Ricciardi" in onda su Rai1 dalle ore 21,25. Si tratta del terzo episodio della serie tratta dai romanzi, omonimi, di Maurizio De Giovanni.

La trama: mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all'assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi…

Il Commissario Ricciardi ha conquistato subito il grande pubblico televisivo. Ambientata negli anni Trenta, proprio lo scrittore De Giovanni racconta come è nato il romanzo da cui è tratta la serie: “Lo avevo scritto in vacanza, in quindici giorni, con la mia meravigliosa mamma che mi raccontava di quel tempo, unica fonte storica a mia disposizione. Il romanzo era stato pubblicato da una piccola casa editrice, Graus di Napoli , ed era andato benissimo. Una copia era stata letta da Francesco Pinto, direttore del centro di produzione Rai di Napoli, al quale, manco a dirlo, devo tutto questo casino. Un giorno Francesco mi chiama e mi dice: bello, 'sto romanzo. Voglio farlo leggere a un mio amico, editore importante: ma è edito, quindi non penso che lo pubblicherà. Tu avrai certamente il seguito, no? Io naturalmente non avevo alcun seguito. Ma Pinto era stato così perentorio che non ebbi il coraggio di dirgli di no e mi misi al portatile. Per la prima volta sperimentai quell’incredibile chimica che fa muovere i personaggi nel loro ambiente per conto loro, secondo quello che gli dai da fare e secondo le caratteristiche che gli imponi ma in maniera assolutamente indipendente da te". Gli episodi previsti sono sei, quindi in questo momento la storia entra nella sua parte centrale.

