Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi a rischio squalifica: ecco cosa avrebbe detto

08 febbraio 2021 a

a

a

Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe cacciare dalla casa il sesto concorrente di questa stagione tribolatissima. Tommaso Zorzi infatti è a rischio squalifica. L'influencer milanese, durante una partitella di pallavolo, si sarebbe lasciato andare a un'imprecazione secondo alcuni telespettatori molto attenti a divulgare "l'incidente" sui social. Se la cosa venisse confermata nella puntata di stasera potrebbe scattare l'espulsione.

Il giallo del flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. La verità del cantante

A oggi sono cinque i concorrenti squalificati e tutti per motivi analoghi: frasi inopportune o addirittura considerate blasfeme. Così anche il video di Zorzi e della frase incriminata sta facendo il giro del web spaccando in due i sostenitori dell'influencer: chi ritiene che l'abbia detta e chi invece no. Nel video si vedono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi giocare a pallavolo in giardino contro Pierpaolo Petrelli e Andrea Zenga. Ad assistere al match ci sono Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Durante la concitazione del gioco si sente Tommaso pronunciare chiaramente la parola "porco" e le parole di Pierpaolo immediatamente dopo ("Dieci, quindici cambio!") fanno emergere il sospetto che Zorzi abbia detto una bestemmia., con Petrelli che cerca di urlare sopra il punteggio. L'audio sembra di difficile interpretazione e ora questa ennesima patata bollente cade nelle mani degli autori del programma che dovranno prendere una decisione prima della trasmissione ed eventualmente comunicarla al concorrente nel corso della diretta.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTommasoZorzi4%2Fstatus%2F1358514330791260166&widget=Tweet

Si prospetta dunque una serata di fuoco per l'influencer milanese che dovrà spiegare quanto successo nella prossima diretta del Grande Fratello Vip. Il tutto dopo una settimana densa di avvenimenti e carica di dolore. La morte improvvisa di Lucas Mello, fratello minore di Dayane Mello, ha turbato la tranquillità dei concorrenti che ora si apprestano a trascorrere le ultime settimane di permanenza nella Casa. Zorzi riuscità ad arrivare in finale alla luce degli ultimi fatti? Il responso nella diretta di stasera e c'è anche curiosità se Alfonso Signorini e gli autori si appelleranno anche questa volta, come con Alda D'Eusanio, al pubblico.

La prima storica edizione del Grande Fratello. Il successo di Pietro Taricone e il debutto di Rocco Casalino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.