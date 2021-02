Massimo Cannoletta, il divulgatore delle crociere diventato campionissimo a l'Eredità

08 febbraio 2021 a

Il grande pubblico lo ha conosciuto come campionissimo a L'Eredità dove ha vinto, fino al dicembre scorso, 280 mila euro. Massimo Cannoletta è uno dei personaggi più noti e amati della storia recente della televisione. Un concorrente che è entrato nel cuore della gente, tanto che dopo essersi ritirato dal programma Cannoletta resta protagonista nelle trasmissioni tv.

Originario di Lecce, 46 anni, è laureato in scienze politiche. La sua vasta conoscenza deriva dalla formazione ma anche dall'affascinante lavoro che porta avanti da anni. E' conferenziere e divulgatore nel campo artistico e storico in Italia e nel mondo. Per anni infatti ha svolto il ruolo di "guida" per i turisti delle navi da crociera. In questi mesi ha confessato che ha fatto per due volte il giro del mondo a bordo. A lui spettava il compito di illustre ai passeggeri i luoghi che venivano visitati durante i viaggi. Parla in maniera fluente quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco e negli ultimi mesi ha espresso la volontà di voler imparare anche la Lis, ossia la lingua dei segni.

Durante la partecipazione a L'Eredità si è autodefinito più volte un "accumulatore seriale di libri e riviste di storia". Una conoscenza diffusa che ha cercato di mettere a frutto attraverso una serie di Podcast divulgativo che si chiamano "Massimo 20". Della sua vita privata in questi mesi sotto i riflettori è trapelato veramente poco. Da quello che trapela non ha moglie e non ha figli e dovrebbe essere single. Sui social non ci sono riferimenti a niente che non rientri nell’ambito culturale. Il campionissimo dell'Eredità è molto geloso della sua sfera privata e cerca di preservarla. Oggi, 8 febbraio, sarà protagonista come "affetto stabile" a Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

