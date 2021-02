Martina Colombari, vita privata e carriera: l'amore con Alberto Tomba e il matrimonio con Billy Costacurta

08 febbraio 2021 a

Bella. Bellissima nel 1991, al punto da essere eletta Miss Italia quando aveva appena 16 anni. Poi il cinema, la televisione, il gossip e l'amore. A 45 anni compiuti Martina Colombari è una delle donne più amate e apprezzate d'Italia ed è seguita con grande passione sui social, considerando che su instagram ha un milione di follower, traguardo molto difficile da raggiungere per chiunque. Nata il 10 luglio 1975 a Riccione, ha soltanto 16 anni quando si lancia nel concorso di Miss Italia.

Particolarmente bella, riesce ad imporsi e inizia una brillante carriera come modella, lavorando per alcune delle firme più importanti della moda italiana. Ma non si limita a questo. Inizia a frequentare i primi programmi televisivi e recita al cinema, insomma differenzia la sua carriera, una scelta vincente. Non si fa mancare nemmeno gli spot pubblicitari e persino i calendari e nel tempo si dedicherà anche al teatro e alla scrittura di un libro.

A proposito di calendari grande successo per quello del 2002, anno in cui esordisce in tv nella fiction Carabinieri. Ma Martina Colombari è finita al centro dell'attenzione anche per i suoi rapporti sentimentali. Il primo con Alberto Tomba, iniziato proprio nell'anno della vittoria di lei a Miss Italia. Martina è la più bella del Paese, Alberto lo sciatore più forte del mondo e più amato d'Italia. Si conoscono proprio al concorso. Lui le offre una camomilla e sboccia l'amore. Lei lo ha ripetuto più volte: "Non era un legame da gossip, ci siamo amati veramente.

E' stato il mio primo fidanzato". Martina Colombari poi ci ha messo un po' per trovare l'uomo della sua vita. Billy Costacurta, allora punto di forza del Milan che vinceva tutto, le è andato dietro per un po', poi l'ha contattata con un trucchetto. Sono andati a cena ed è scoccata la scintilla. Martina e Billy si sono sposati il 16 giugno 2004 e dalla loro unione nello stesso anno è nato Achille. Lei di Billy dice che è "il marito, il papà e l'amico ideale". Ovviamente innamoratissima del figlio: "Sono una classica mamma all'italiana".

