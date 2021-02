Syria, il blitz a Milano: una vita in musica. L'amore, i figli e l'attesa per il prossimo disco

08 febbraio 2021 a

Amata, apprezzata, stimata, applaudita. Considerata una delle migliori voci femminili italiane degli ultimi venti anni, ma anche una brava attrice teatrale. Syria, nome d'arte di Cecilia Cipressi, il prossimo 26 febbraio compirà 44 anni. Ormai è entrata nella fase matura della sua carriera e oggi, lunedì 8 febbraio, si racconterà a Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno, su Rai 1 a partire dalle ore 14. A partire da quello storico 1995, quando giovanissima riuscì a vincere Sanremo Giovani grazie alla cover di Sei Bellissima, successo di Loredana Bertè.

Fu l'inizio di una carriera intensa che la portò sul palco dell'Ariston già nel 1996 dove debuttò con Non ci sto e vinse. Poi il terzo posto tra i big nel 1997 con Sei tu. Da quel momento in poi gli album, i concerti, le partecipazioni televisive. Ha già pubblicato dieci dischi e molti dei suoi pezzi sono particolarmente amati dal pubblico italiano. Syria è sposata con Pier Paolo Peroni, produttore di importanti artisti, a partire dagli 883. Hanno dato alla luce due figli. Alice è nata nel 2001, mentre nel 2012 è arrivato Romeo. La loro è considerata una lunga e intensa storia d'amore. Oltre che alla musica, Syria si dedica con grande passione anche al teatro.

Ha recitato con Francesco Paolantoni ed ha fatto anche un cameo nel film Manuale d'amore 2. Non le manca la capacità di improvvisazione, come presentarsi nella Galleria Vittorio Veneto di Milano il 31 gennaio e improvvisare Maledetta Primavera per poi scappare via prima dell'arrivo dei vigili urbani. Il video è diventato immediatamente virale. L'ultimo album di Syria è del 2017, 10 + 10, così come il suo ultimo singolo intitolato Io, te, Francesca e Davide. E' quindi immaginabile che stia lavorando ad una prossima pubblicazione musicale, considerato che dal 2002 ha pubblicato un album ogni tre anni. Oggi, 8 febbraio, ne sapremo di più.

