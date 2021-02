Barbara De Rossi, l'esordio al cinema a 16 anni. I divorzi, la figlia e poi il vero amore

08 febbraio 2021 a

Barbara De Rossi per anni è stata una delle attrici italiane più amate e considerate. Non solo per le sue interpretazioni sul grande schermo, ma anche per la sua partecipazione a serie e fiction della televisione. Oggi lunedì 8 febbraio è ospite su Rai 1 di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Nata a Roma il 9 agosto 1960, per Barbara De Rossi già a 16 anni l'esordio nel film Così come sei che la lancia nel panorama cinematografico italiano, fino a farla diventare una delle attrici più contese. Da quel momento dà vita ad una lunga carriera che la vede protagonista anche nel varietà, da Tale e Quale Show, all'Isola dei famosi, oltre che presentatrice di Amore Criminale e Notti sul Ghiaccio.

E' diventata attrice soprattutto grazie a Marcello Mastroianni. Fu lui a convincere il padre a farla recitare nel primo film, assicurandolo che si trattava di un progetto serio. Alla fine lui la lasciò lavorare, anche se tutti i giorni si recava sul set e dormiva nella stessa stanza della figlia. Lavoro a parte, la vita sentimentale di Barbara De Rossi è sempre stata molto intensa. Bella ed affascinante, è stata corteggiata da tanti protagonisti del cinema a partire da Brad Davis che si era innamorato di lei e si presento è torso nudo e con una bottiglia di champagne: incassò un due di picche.

De Rossi nel 1988 sposò Andrea Busiri Vici, un matrimonio durato poco, visto che divorziarono due anni dopo. E' il 1995 quando diventa mamma. Resta incinta del ballerino Branko Tesanovic e nasce Martina, ma nel 2010 secondo divorzio e inizio della relazione con Anthony Manfredonia, terminata con una denuncia per violenze fisiche e psicologiche. L'uomo è stato poi arrestato per stalking per le accuse di un'altra ex.

Nel 2015 l'ennesima svolta sentimentale con Simone Fratini, ex modello e imprenditore, più giovane di 11 anni. Lui è il fondatore di Capelli for you, ma anche ideatore de La quinta dimensione, un infoltimento per calvizie. Il sogno di Barbara De Rossi era quello di recitare con Al Pacino. Grande amante degli animali, ha un bulldog. E' inoltre molto appassionata di musica, in particolare di Lucio Battisti.

