Walter Zenga, la moglie Raluca Rabedea a Live Non è La D'Urso: "Basta con le bugie dei figli: usano il cognome per andare in tv" | Video

07 febbraio 2021 a

a

a

Raluca Rabedea, moglie di Walter Zenga, è stata una delle protagoniste della puntata di domenica 7 febbraio di Live Non è la D'Urso, il programma del prime time di Canale 5. La moglie dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana, intervistata dalla D'Urso, con il figlio Jacopo presente in studio, ha detto: "Basta con le bugie dei figli di Walter. Lui è stato un buon padre, sempre presente. Mi sembra che i figli usino il cognome del padre per andare in televisione". Nel video di seguito, tratto dall'account ufficiale Twitter del programma, un estratto dell'intervista.

Raluca ha poi rivelato come il figlio di Walter, Andrea, attuale concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, non sia voluto andare al loro matrimonio, in Transilvania, per quanto sia stato invitato dal padre. Rispendendo così al mittente alcune delle accuse fatte nei confronti del padre, "reo" di essere stato assente nella sua vita.

Reluca Rebedea, l'influencer rumena che ha conquistato il cuore di Walter Zenga

"Come per i miei 30 anni, quando non mi ha fatto neanche gli auguri", ha ricordato Andrea. Al che il padre ha replicato: "Anche tu il 28 aprile è capitato che non me li avessi fatti, però non sono andato in tv a parlar male di te". Walter Zenga ha anche ricordato i trascorsi difficili con suo padre, con cui non si è parlato per otto anni, salvo rifarlo dopo una partita di Coppa Uefa tra Athletic Bilbao e Steaua Bucarest, di cui Zenga era allenatore, complimentandosi con lui per la vittoria ottenuta.

Live Non è la D'Urso, Asia e Sandy Bachini: "Cancellate come i figli di Walter Zenga. Non sentiamo nostro padre da tre anni" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.