Sanremo, Amadeus: "Contatti con Celentano e Benigni per il Festival, attendiamo risposte"

Ci sono anche Adriano Celentano e Roberto Benigni tra i personaggi "contattati" per il prossimo Festival di Sanremo, L'annuncio è arrivato direttamente dal conduttore e direttore artistico del Festival della musica italiana, Amadeus. "Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta", ha detto il conduttore a poche settimane dall'evento.

La manifestazione canora, infatti, si terrà dal 2 al 6 marzo e si svolgerà senza pubblico. Come ormai noto, infatti, il comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo anti Covid disposto dalla Rai, che ha disposto anche l'assenza di eventi collaterali. Amadeus, contrario a questo format, ha dovuto accettare le decisioni del'azienda - dopo la polemica a suon di tweet e storie di Instagram con il ministro della cultura, Dario Franceschini - e ora sta ultimando gli ultimi dettagli.

Che riguardano, essenzialmente, gli ospiti della manifestazione. Che vedrà al suo fianco per la prima serata Naomi Campbell insieme ad altre presenze femminili, alcune delle quali saranno impegnate per una sola sera, mentre altre ci saranno per più sere. Idem dicasi per gli uomini, con Fiorello e il calciatore Zlatan Ibrahimovic ospiti fissi (lo svedese salterà forse solo una serata in occasione della partita tra Milan e Udinese).

