Paolo Brosio e il tradimento della fidanzata con la modella Manuela Ferrera a Domenica Live

07 febbraio 2021 a

a

a

Paolo Brosio sotto accusa per il presunto tradimento alla fidanzata Maria Laura De Vitis, per un bacio con la modella Manuela Ferrera. Del caso se ne è parlato domenica 7 febbraio nella puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso. La modella ha detto chiaramente che il bacio datole da Brosio cercava la bocca e non era un bacio innocente sulle guance.

L'amore e le seconde nozze di Dora Moroni con Christian: una passione rinata a 36 anni dal primo matrimonio

Ha smentito, tuttavia, che ci sia stato altro tra i due. Al tempo stesso la giovane fidanzata, 42 anni più giovane di Paolo Brosio, secondo la Ferrera non sarebbe sincera con Brosio e tra i due, ha detto, "ci sarebbe un tacito accordo", ma la relazione non sarebbe sincera. "C'è anche un filo di cattiveria da parte di lei", ha aggiunto. "Paolo Brosio mi fa molta tenerezza: mi fa rabbia pensare di una ragazzetta che prenda in giro in questo modo un uomo di una certa età. Credo che lei abbia cercato una scorciatoia per entrare nel mondo dello show business". Una dura accusa nei confronti della giovane, che si starebbe forse approfittando della notorietà di Brosio per avere visibilità e farsi strada nel mondo dello spettacolo. Al contempo, la De Vitis ha dato della "donnina" alla Ferrara, che per l'appunto ha dato questi duri giudizi sulla relazione tra i due. Questa sera, tuttavia, ci sarà il confronto tra i tre in ascensore per chiarire la vicenda e le pesanti affermazioni.

Insulti sui social alla fidanzata di Paolo Brosio: ha 42 anni in meno di lui

La Ferrera, in passato, ha avuto delle frequentazioni anche con i calciatori Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.