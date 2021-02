Dora Moroni e Christian: l'amore e le seconde nozze dopo il tragico incidente a Domenica Live

07 febbraio 2021 a

a

a

Dora Moroni e Christian, una storia d'amore che vive oggi una nuova vita, tanto che la coppia convolerà presto a seconde nozze. I due, molto amati negli anni Ottanta, sono ospiti della puntata di domenica 7 febbraio di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Qui Dora mostrerà l'abito da sposa con cui si sposerà con Christian.

Jasmine Carrisi, ecco chi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso tra spettacolo, musica e studi

I due racconteranno aneddoti della loro vita insieme, rinata da circa quattro anni. La coppia è quindi tornata all'attenzione delle cronache e dei media. La loro storia è iniziata nel 1985, quando Dora è ospite del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e conosce il cantante Christian. Inizia una collaborazione artistica e una storia d’amore che porta la coppia all’altare l’anno successivo e alla nascita del figlio Alfredo nel 1987. Il matrimonio attraversa una crisi che porta alla separazione nel 2007, Dora ritorna a vivere a Ravenna con il figlio. I due si ritrovano negli anni in diverse occasioni: nel 2011 duettano a La Vita In Diretta, quattro anni dopo sono a Domenica Live intervistati da Barbara D’Urso, dove tornano anche nel 2017.

Il giallo del flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. La verità del cantante

A gennaio scorso sono stati più volte protagonisti dei programmi e talk show televisivi per raccontare il loro amore sbocciato dopo dieci anni dalla separazione e che presto celebreranno per la seconda volta. Come molti ricordano, a segnare la carriera di Dora Moroni, iniziata nella stagione 1976-77 a fianco di Corrado, fu il terribile incidente di cui fu protagonista proprio mentre viaggiava sull'auto, a fianco del popolare conduttore. Era l'estate del 1978 e l'auto su cui i due erano a bordo sulla Roma-Civitavecchia uscì di strada: Corrado perse il controllo del mezzo e Dora fu sbalzata fuori dal finestrino. Da lì il come durato sei settimane, la lunga degenza, un delicato intervento chirurgico per poi riprendere la carriera nei primi anni Ottanta. Per chi volesse rivedere l'ultima puntata di Non è la D'Urso, quella del 31 gennaio, è possibile cliccare sul link che riporta al video della trasmissione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.