Francesco Baccini e il flirt con Maria Teresa Ruta. La verità del cantante

Il presunto flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini sta tenendo banco. E' stata proprio la presentatrice, nei giorni scorsi, a confidare tutto ai compagni che vivono con lei nella casa del Grande Fratello Vip. Ha raccontato di aver contattato il cantante per seguire in tv il Festival di Sanremo e che durante un invito cena in casa furono interrotti dalla figlia Guenda allora piccola. La conduttrice ha rivelato di averlo invitato in casa per consolarlo dell'esclusione dal concorso.

Tuttavia Biagio D’Anelli, ex del Grande Fratello Vip e ospite fisso dei salotti di Canale 5 ha rivelato un'altra versione: “Una sera Baccini andò a casa di Maria Teresa e mentre stavano proprio per consumare entrò il fidanzato della Ruta” ha spiegato. Insomma la figlia non c'entra. Questa la rivelazione dell’opinionista fatta a RTL102.5 che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarà così? Vedremo cosa dirà il diretto interessato che oggi, 7 febbraio, sarà tra gli ospiti di Domenica Live-Non è la D’Urso in onda su Canale 5 alle 17.20.

In fin dei conti la vita sentimentale di Baccini è stata sempre piuttosto movimentata. Tra le sue fidanzate ci sono state Malena Gracia, Ania Goledzinowska ed Elisa Ragaelli. Il flirt con Dolcenera durante Music Farm lo portò a lasciare la fidanzata del tempo, Patricia Vezzulli, dichiarando di essere innamoratissimo di Dolcenera. Francesco Baccini ha anche un figlio nato nella fine degli anni ’90. Insomma ha fatto parlare spesso nelle pagine di gossip.

Ora è uscita anche questa storia fugace con l'ex moglie di Amedeo Goria. Quanto c'è di vero? Sarà lo stesso cantante a rivelarlo. Dopo che il tema è stato al centro del gossip per tutta la settimana i telespettatori si aspettano di sapere la verità. Maria Teresa Ruta si è inventata veramente tutto? Oppure c'è del vero in quello che ha confessato nella casa?

