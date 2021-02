Diego Armando Maradona Junior, la carriera e il matrimonio. E' sposato con Nunzia: hanno due figli

07 febbraio 2021 a

Per essere riconosciuto come figlio dal padre ci sono voluti 21 anni. Diego Armando Maradona Junior oggi ha 34 anni. E' nato dalla relazione tra l'asso argentino, morto il 25 novembre scorso a 60 anni, che allora viveva e giocava a Napoli, e Cristiana Sinagra. Inizilmente il Pibe de oro non riconobbe il figlio. Ne nacque uno scandalo che occupò le pagine dei rotocalchi per anni. Ma Diego Armando Junior on si è mai perso d'animo e dopo la paternità dichiarata ufficialmente dal tribunale nel 1993 cambio il cognome da Sinagra a Maradona. Il primo incontro con il padre ci fu nel 2003 in occasione di un torneo di golf a Fiuggi. L'ex calciatore poi riconobbe il figlio nel 2007. I due sono scesi in campo insieme nel 2016 per la partita di beneficenza organizzata da Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma.

Calcisticamente è cresciuto nelle giovanili del Napoli dove tutti lo coccolavano. In molti prospettavano un futuro da campione tanto è vero che nel 2004 fu tesserato dal Genoa. A gennaio 2005 fu ceduto al Cervia, all'epoca protagonista del reality-show "Campioni, il sogno" con Ciccio Graziani allenatore. Ma un infortunio ne condizionò il rendimento, con l'addio alla squadra romagnola a fine stagione. Iniziò una trafila nelle serie minori campane poi, nell'ultima parte della carriera si è specializzato nel beach soccer. In una recente intervista ha confessato: "Non dovevo accettare il Cervia. Con il genoa potevo esordire in prima squadra".

Diego Armando Maradona ha anche una sua famiglia. E' sposato con Nunzia Pennino ed è padre di Diego Matias (nato il 1º aprile 2018) e India Nicole (18 ottobre 2019). Negli ultimi mesi la sua vita è stata sconvolta dalla perdita del padre. “Penso che ci sia un’indagine in corso e credo che si farà luce, mi presenterò al processo e voglio sapere che cosa è successo veramente. Sono in attesa di poter partire per l’Argentina, lì si stanno dicendo una serie di bugie. La mia posizione è nettamente quella di voler conoscere la verità. So solamente che in quel periodo parlavo spesso con le mie sorelle che mi hanno assicurato che a turno andavano a trovare papà, è normale che doveva essere assistito 24 ore su 24. Voglio difendere la mia famiglia perché nessuno di noi ha mai pensato o voluto che morisse, neanche le mie zie o le mie sorelle hanno mai avuto questa idea", ha detto durante una recente puntata di Domenica Live.

Oggi, 7 febbraio, sarà ospite di nuovo di Domenica Live, il salotto condotto da Barbara D'Urso in onda su Canale 5 a partire dalle 17.20.

