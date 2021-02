Walter Zenga, chi Reluca Rebedea l'influencer rumena che ha sposato l'Uomo Ragno

07 febbraio 2021 a

a

a

La terza moglie dell'Uomo Ragno è un'influencer rumena. Lei è Reluca Rebedea, 40 anni ed ha conosciuto Walter Zenga durante un volo verso la Romania. All'epoca l'ex portiere di Inter e della storica nazionale di Italia '90 allenava il National Bucarest. In quell'aereo c'è stato il colpo di fulmine. Nel 2005 i due si sono sposati ed hanno messo al mondo due figli: Samira nata nel 2009 e Walter Junior che invece è nato nel 2012. Pochi mesi fa, ad ottobre del 2020, ci sono stati problemi nella coppia. Ora è tutto risolto e la famiglia è riunita.

Reluca è un volto noto nel suo paese. Infatti la notorietà è arrivata quando ha condotto per anni un programma dedicato ai problemi di coppia. Ora però vive a Dubai dove lavora come influencer e travel blogger. E' molto impegnata sui social in particolare su Instagram dove è seguita da 66mila followers. Di recente, la donna è anche intervenuta nella diatriba che vede da un lato Nicolò e Andrea Zenga, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, e il padre Walter Zenga. In un'intervista al settimanale nuovo ha detto: "Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà. Walter non è il pessimo padre che hanno descritto. Con i nostri due bimbi e sempre stato presente, tenero e premuroso".

Barbara d'Urso, ospiti di Domenica Live e Live non è la d'Urso: il ricordo di Pietro Taricone e Walter Zenga in studio con la moglie

In precedenza Walter Zenga ha avuto altre due mogli. La prima è stata Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo (attaccante con oltre 100 reti all'attivo in serie minori), la seconda con la conduttrice tv e giornalista Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea (portiere con esperienze in Serie D e anche concorrente del Gf vip). Oggi, 7 febbraio, Walter Zenga e la moglie saranno ospiti di Domenica Live, il salotto condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 a partire dalle 17.20.

Barack Obama tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.