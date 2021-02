Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 7 febbraio di Fabio Fazio su Rai 3: intervista a Obama

07 febbraio 2021 a

Che Tempo Che Fa, puntata ricca di grandi ospiti quella di oggi, domenica 7 febbraio, a partire dalle ore 20. Torna anche questa domenica il consueto appuntamento con il programma condotto da Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ecco chi sarà ospite in studio e le anticipazioni sui temi della puntata.

Grande spazio sarà dato a Barack Obama: per il 44esimo presidente degli Stati Uniti intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo "Una terra promessa", tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. Nel libro, Barack Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 "per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli", ripercorre la sua straordinaria vita, da giovane in cerca di un’identità a leader del mondo libero, descrivendo la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica Presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti, fino al maggio 2011. Si parlerà poi di Covid e della campagna vaccinale con il virologo Roberto Burioni, presenza fissa del programma; il presidente del Cts Franco Locatelli, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e i corrispondenti Rai Marco Varvello, Emiliano Guanella e Sergio Paini.

Ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo nelle persone di Pupi Avati e Renato Pozzetto, regista e protagonista del nuovo film Lei mi parla ancora. Nel corso della puntata collegamenti anche con Giovanni Malagò, Massimo Giannini, Claudio Cerasa, Giovanna Botteri e Carlo Cottarelli. Non mancherà lo spazio di approfondimento di Roberto Saviano e quello comico di Enrico Brignano mentre in conclusione, all'ormai noto tavolo, ci saranno Orietta Berti, Renato Pozzetto, Ale e Franz, Mago Forest, Gigi Marzullo, Paolo Rossi e Nino Frassica. La grande ospite dell'ultima puntata fu l'attrice hollywoodiana Susan Sarandon.

