Pietro Taricone, Cristina Plevani vincitrice del primo Grande Fratello: "Non parlo mai di lui per rispetto"

Furono tra i protagonisti della primissima edizione del Grande Fratello. Correva l'anno 2000 e Pietro Taricone e Cristina Plevani, la vincitrice di quell'edizione, furono tra i protagonisti di quello che all'epoca si rivelò un vero e proprio esperimento sociologico oltre che televisivo. I due vissero una storia all'interno della casa e ci fu anche un rapporto sessuale dietro una tenda che destò scalpore.

Pietro Taricone è morto nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute mentre Cristina, che continua a fare l'istruttrice di nuoto, continua a frequentare le trasmissioni Tv. Ma non parla mai di Pietro Taricone. Nemmeno qualche giorno fa quando ricorreva il compleanno del guerriero che, il 4 febbraio scorso, avrebbe compiuto 46 anni.

A spiegare il perché del silenzio è stata la stessa Cristina sul suo profilo Twitter. "Qualcuno mi chiede perché non ne parlo mai non lo ricordo sui social in memoria. Perché è il mio modo per portargli rispetto e perché credo che c’è qualcuno a casa a cui non importa nulla di vederlo insieme a me. Mi sa che è diversa la situazione. Io non ero la sua ragazza. Non devo andare in tv a parlare di lui, non tocca a me ma a chi realmente lo conosceva".

Infatti una volta lasciata ognuno andò per la sua strada. Pietro Taricone intraprese la carriera di attore e nel 2002 ha conosciuto Kasia Smutniak con la quale ha avuto poi nel 2004 una figlia. Purtroppo quel lancio dal paracadute a Terni ha interrotto la loro storia. E' proprio per rispetto a chi gli è stato vicino che Cristina mantiene il silenzio.

Oggi, 7 febbraio, in ogni caso Taricone verrà ricordato durante la puntata di Domenica Live, il salotto condotto da Barbara D'Urso a partire dalle 17.20. Saranno presenti diversi protagonisti della prima edizione del reality.

