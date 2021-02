Oroscopo del Corriere di lunedì 8 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

07 febbraio 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 8 febbraio 2021. Qui di seguito ecco che cosa dicono le stelle per la giornata. Vediamo le previsioni segno per segno.

ARIETE

Vivere aspettando che qualcosa accada non è utile né sufficiente. Per le coppie di lunga durata, sarà la gelosia a dare filo da torcere.



TORO

Urano staziona nel vostro segno: per procedere non vi occorrerà l’aiuto di nessuno. Anzi, sarete voi a dare una spinta agli altri e a trascinarli.

GEMELLI

Le conversazioni che coinvolgono vecchi e nuovi amici potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti. Saprai far valere le tue opinioni.



CANCRO

Oggi potresti decidere di portare a termine alcune faccende fastidiose ma necessarie. Hai l'energia e la tenacia per finirle e probabilmente lo farai.



LEONE

Siate scrupolosi e non preoccupatevi del caos che altre persone creeranno intorno. Non vi deve interessare perché non siete coinvolti.

VERGINE

Inventatevi qualcosa di interessante per alimentare il rapporto di coppia un po’ alla deriva ultimamente. Mostrate il vostro amore senza riserve.

BILANCIA

Prendete in considerazione l’idea di dedicare tempo alla meditazione. Vi aiuterà a scacciare pensieri negativi e i fantasmi della malinconia.



SCORPIONE

Rinforzare il vostro rapporto è la priorità del momento. Lasciate perdere tutto ciò che vi circonda, iniziando dalle persone troppo invadenti.

SAGITTARIO

Non parlate senza ragionare e scegliete le parole con cura quando vi trovate da soli con la persona del cuore. Non è il momento di litigare.



CAPRICORNO

L'equilibrio nella vita è sempre la risposta corretta. Evitate le esagerazioni e fate affidamento alla vostra saggezza per risolvere i problemi.

ACQUARIO

Il seme che avete piantato presto si trasformerà in qualcosa di molto importante. Una decisione potrebbe cambiarvi la vita in meglio.

PESCI

Scottati dall’ultimo impegno non andato per il verso giusto, temete di fare un nuovo buco nell'acqua. Basta che non vi perdiate d'animo.

