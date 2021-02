Paolo Fox, l'astrologo con un passato da attore: vita privata e professionale del re dell'oroscopo

07 febbraio 2021 a

a

a

Paolo Fox è uno dei personaggi più popolari della tv italiana. Il noto astrologo sarà oggi, domenica 7 febbraio 2021 ospite del programma Da Noi a ruota libera condotto a Francesca Fialdini. Lo vedremo quindi nel pomeriggio di Rai1 interrogare le stelle per San Valentino. E' considerato il re dell'oroscopo.

Paolo Fox in ospedale, il messaggio del noto astrologo ai Fatti Vostri su Rai 2

Una passione, l'astrologia, che lo conquista fin da piccolo. Classe 1961, Paolo Fox ha iniziato la sua carriera professionale con le prime collaborazioni per alcune riviste specializzate. Le prime esperienze in ambito televisivo sono avvenute nel 1982 grazie a Paolo Villaggio, quando viene chiamato come ospite in un suo programma in onda su Odeon TV, proprio in qualità di Astrologo. Il decennio dei 90, poi, ha visto Paolo Fox partecipe su alcune frequenze radiofoniche, tra cui quelle di Radio Deejay, per cui realizzava l’oroscopo settimanale. Negli stessi anni ha raggiunto una buona popolarità grazie alla pubblicazione del suo libro Previsioni Astrologiche, nel 1997.

Il vero successo però è arrivato con Domenica In, sul primo canale nazionale. Poco dopo, è entrato nella trasmissione I Fatti Vostri, condotta da Giancarlo Magalli, una trasmissione storica per la quale ancora collabora e che gli ha garantito celebrità.

Oroscopo 2021, Paolo Fox: "amore, alcune coppie si lasceranno a settembre". Ecco il segno che trema

Paolo Fox è nato a Roma il 5 febbraio sotto il segno dell’Acquario. È alto 178 centimetri per un peso di 74 chilogrammi. Una forma fisica eccellente, della sua vita privata si sa davvero molto poco e mai nulla è trapelato sulla sua vita sentimentale.

Oltre alla collaborazione ne I Fatti Vostri, è stato parte del cast della trasmissione Mezzogiorno in Famiglia, in onda fino al 2019 su Rai 2 durante i weekend. Quello che non tutti sanno, però, è che Paolo Fox è stato anche attore cinematografico. Nel 2015 ha infatti preso parte al cinepanettone dal titolo Ma tu di che segno 6?, per la regia di Neri Parenti, pellicola che ha riscosso un discreto successo. La celebrità è, in fondo, il suo pane.

Da Noi a ruota libera, Paolo Fox con l'oroscopo di San Valentino. Ospiti anche Brignano e Conticini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.