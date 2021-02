The Kolors, Stash e l'amore per Giulia Belmonte. A dicembre è nata la loro bambina

07 febbraio 2021 a

E' un momento magico per Stash, il frontman dei The Kolors band amatissima, sin dai tempi di Amici, condotto da Maria De Filippi. Il cantante sta vivendo un periodo d'oro grazie alla relazione con Giulia Belmonte. La bellissima giornalista nel dicembre scorso ha partorito la loro prima figlia, Grace. Stash, vero nome Antonio Fiordispino, ha celebrato l'evento pubblicando una foto su Instagram con la piccola in braccio: "Spero di essere sempre la tua certezza, come sei tu per me".

La sua compagna è una giornalista di talento ed è ormai una vera e propria influencer sui social. Ha una laurea in Scienze della Comunicazione e da anni lavora sul piccolo schermo. Sul canale Telenova ha condotto il programma Storie e Misteri, insieme ad Aristide Mainati, amico di Alfonso Signorini. Il suo lavoro ha portato Giulia Belmonte a girare in lungo e in largo l’Italia. Molti la ricorderanno, giovanissima, protagonista del video musicale Dove e Quando, del duo Benjii e Fede. Il cantante dei The Kolors, prima di conoscere Giulia Belmonte, ha avuto una lunga relazione – durata quasi dieci anni – con Carmen Fiorentino. Ma l'incontro con Giulia gli ha cambiato la vita così come lui ha ammesso nei mesi scorsi quando ha annunciato in tv, durante una puntata di Amici speciale, che la sua compagna era in attesa.

I The Kolors saranno ospiti questo pomeriggio, 7 febbraio, a Domenica In lo show condotto da Mara Venier su Rai 1 a partire dalle 14. Presenteranno il loro singolo "Mal di gola" diffuso sulle piattaforme dal 29 gennaio scorso. “Questo brano è di un’importanza particolare per me, per noi, per il nostro percorso... è l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare”, ha detto Stash presentandolo.

