Quelli che il calcio, Silvia Salis fra i protagonisti della puntata di oggi su Rai3

Va in onda oggi una nuova puntata di Quelli che il calcio. Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio con il martello, sarà l’atleta del giorno ospite del programma condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, in onda oggi domenica 7 febbraio alle 14 su Rai2. L’atleta genovese, tifosa blucerchiata, troverà in studio il conterraneo Dario Vergassola, comico con il cuore diviso tra fede sampdoriana e spezzina; l’atalantino Omar Fantini e lo juventino Neri Marcorè, che daranno vita a simpatici siparietti con Adriano Panatta.

Enrico Lucci testerà la resistenza delle sue papille gustative in quel di Padova, dove un’azienda alleva insetti commestibili, il cibo del futuro secondo gli esperti dell’agroalimentare. Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci saranno invece a Firenze, dove si prepara per le prossime gare di eptathlon la pluricampionessa Sveva Gerevini.

All’indomani del probabile addio a Palazzo Chigi, Ubaldo Pantani sarà ancora una volta il portavoce Rocco Casalino, e non mancheranno ovviamente le anticipazioni del suo Sigfrido Ranucci.

Le anticipazioni fornite da una nota della Rai, riferiscono che la versatile Brenda Lodigiani si candiderà per il ruolo di cantante mascherato nel programma di Milly Carlucci, mentre Barbara Foria riproporrà la straordinaria imitazione di Serena Bortone.

Con lo scrittore impegnato Gustavo delle Noci, Toni Bonji adatterà alla letteratura i suoi esilaranti giochi di parole. La giornata calcistica offrirà alle 15 la partita della capolista Milan contro il Crotone, che sarà seguita dal comico Francesco Mandelli insieme al cantante Marcello Cirillo. A Udine, per lo scontro dell’Est fra i bianconeri e il Verona, ci saranno invece la sorella del bomber Okaka, Stefania, ex pallavolista azzurra, e l’attrice Clizia Fornasier.

Una parata di ospiti e di buon umore in una puntata che si annuncia ricca di contenuti legati al calcio e allo sport in genere nel pomeriggio di Rai3 di oggi.

