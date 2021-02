Grande Fratello, la prima edizione: Pietro e Cristina, Marina, Salvo e il debutto di Rocco Casalino

07 febbraio 2021 a

Pietro Taricone fu il simbolo, Cristina Plevani la vincitrice. Ma tutti gli altri sono rimasti nella storia della Tv italiana per essere stati i primi concorrenti del Grande Fratello. La prima edizione condotta da Daria Bignardi con la partecipazione di Daniele Liorni andò in onda sulle reti Mediaset dal 14 settembre al 21 dicembre 2000 e fece storia e scalpore. Dopo 5 giorni ci fu un rapporto sessuale tra Pietro Taricone e Cristina Plevani dietro una tenda.

I protagonisti. La vincitrice Cristina Plevani della prima edizione ha continuato il lavoro di istruttrice di nuoto ed ha continuato a lavorare in Tv. E' stata inviata di Verissimo a Sanremo nel 2001 ed è stata tronista a uomini e Donne nel 2004. E' spesso ospite delle trasmissioni Mediaset. Salvo Veneziano arrivò secondo. Recentemente ha confessato di aver sperperato i soldi guadagnati dopo la partecipazione al programma: è spesso ospite di trasmissioni che ricordano quel primo reality. Nei giorni scorsi ha ricordato Pietro Taricone, che allora arrivò terzo e che è morto nel 2010 a Terni dopo un incidente con il paracadute. Tra le star di quelle prime edizioni bisogna citare Rocco Casalino, laureato che dopo quell'esperienza e alcuni tentativi in tv è diventato famoso come responsabile della comunicazione del movimento 5 Stelle prima e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte poi. Maria Antonietta Tilloca, sarda, oggi si dedica all'arte, mentre Marina La Rosa, che all'epoca fu ribattezzata Gatta morta, ha ammesso di aver dilapidato i soldi guadagnati con le ospitate dopo l'uscita dalla casa. Nel 2002 ha avuto un piccolo ruolo Beautiful e partecipa a trasmissioni com Miss Muretto, Maurizio Costanzo Show, Quarto Grado per poi partecipare all'Isola dei Famosi nel 2019. Sergio Volpini diventò il bersaglio preferito della Gialappa's Band e poi ha partecipato a un'edizione del Grande Fratello Vip, Lorenzo Battistello ha ripreso ad occuparsi di cucina, mentre Roberta Beta è diventata una delle conduttrici più note della Radio. La prima eliminata fu Francesca Piri all'epoca studentessa di Galantina. Oggi trascrive le udienze penali in tribunale e nel tempo ha cambiato. lavoro spesso. Ha lasciato quasi subito il mondo dello spettacolo. I pochi soldi ospitati nelle ospitate successive alla partecipazione al reality sono andati in fumo per investimenti sbagliati, ha confessato in un'intervista degli anni scorsi.

Pietro Taricone e la tragica morte a Terni. Una tragedia senza fine

Oggi, 7 febbraio, diversi di loro saranno protagonisti dello "speciale" che la trasmissione di Barbara D'Urso Domenica Live (in onda su Canale 5 alle 17.20) ha previsto per ricordare Pietro Taricone a pochi giorni dal suo 46esimo compleanno.

