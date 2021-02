Pietro Taricone e la morte davanti alla compagna Kasia Smutniak. La loro figlia oggi ha 16 anni

07 febbraio 2021 a

Era la mattina del 28 giugno dl 2010 quando Pietro Taricone legò per sempre il suo destino a Terni. Quella mattina l'uomo che era diventato famoso grazie alla prima edizione del Grande Fratello si schiantò a terra dopo un lancio con il paracadute, una delle passioni che coltivava insieme alla compagna Kasia Smutniak. Dopo un intervento di nove ore, il 29 giugno Taricone morì. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta: aveva 35 anni. L’incidente avvenne proprio sotto gli occhi della moglie Kasia. In un’intervista per Vanity Fair di qualche anno fa l’attrice ha raccontato gli ultimi drammatici momenti. “Io ero accanto a lui Non si è reso conto di niente, è morto con il sorriso sulla faccia. Se potessi scegliere un modo, vorrei morire anche io così”.

Pietro Taricone, dieci anni fa la morte: ecco cosa accadde quel giorno

Originario di Frosinone, cresciuto a Caserta, intraprese gli studi di Giurisprudenza poi interrotti. Divenne noto al grande pubblico nel 2000 quando partecipò alla prima edizione del Grande Fratello rimasta storica al termine della quale si classificò terzo con il 15% dei voti. Celebre la sua relazione con Cristina Plevani che poi vincerà quella primissima edizione del reality. Dopo il Grande Fratello intraprese la carriera di attore partecipando alla fiction Distretto di Polizia 3 (2002) e i film Ricordati di me, diretto da Gabriele Muccino, e Radio West, per la regia di Alessandro Valori. proprio durante le riprese di questo film conobbe Kasia Smutniak e nacque la loro relazione. Nel 2004 nacque la loro figlia, Sophie che oggi ha 16 anni.

Pietro Taricone, il ricordo di Kasia Smutniak con una foto su Instagram: tvb

La ragazza è apparsa due anni fa al Festival di Venezia. Bella come la madre in molti hanno notato la forte somiglianza con Pietro Taricone. L'attore avrebbe compiuto 46 anni pochi giorni fa, il 4 febbraio. Per ricordarlo questo pomeriggio, 7 febbraio, Domenica Live in onda alle 17.20 su Canale 5 ha organizzato una sorta di speciale al quale parteciperanno diversi concorrenti della prima edizione del Grande Fratello.

