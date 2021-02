Barbara d'Urso, ospiti di Domenica Live e Live non è la d'Urso: il ricordo di Pietro Taricone e Walter Zenga in studio con la moglie

07 febbraio 2021 a

La domenica, dal pomeriggio fino a notte, su Canale 5 è il regno di Barbara d'Urso. Anche oggi, 7 febbraio 2021, sulla rete ammiraglia Mediaset è previsto un pomeriggio con diversi ospiti di prima grandezza e tematiche di attualità. Personaggi che entreranno nei salotti del pomeriggio e della prima serata.

Prima si partirà con Domenica Live e a seguire con Live Non è la d’Urso. Nel programma del pomeriggio, conduttrice dedicherà ampio spazio al ricordo di Pietro Taricone con alcuni concorrenti del Grande Fratello. Un personaggio indimenticato Pietro, scomparso prematuramente per un incidente col paracadute in Umbria, a Terni. E' stato grande protagonista della prima edizione del Grande Fratello e noti, popolari, sono diventati tutti quei partecipanti a una edizione del Gf da record di ascolti. Alcuni di questi concorrenti li vedremo oggi in studio da Barbara d'Urso.

La trasmissione, dopo le rivelazioni della scorsa settimana, tornerà a parlare di Claudio Villa e dei suoi figli illegittimi. Si avanza l'ipotesi che siano almeno 5, due dei quali all'estero: uno in Russia e l'altro in Giappone.

Live Non è la d’Urso si occuperà invece di Walter Zenga. Di recente l’ex calciatore è stato difeso dalla moglie Raluca Rebedea. La coppia sarà in studio. Barbara parlerà anche del lutto di Dayane Mello: in collegamento dal Brasile ci sarà il fratello Juliano per spiegare le dinamiche dell’incidente e la morte di Lucas Mello. E' stato proprio Juliano a dare sui social la notizia della morte di Lucas. Dopo le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta al GF Vip, a Non è la d’Urso ci sarà Francesco Baccini che ricorderà la sua storia d’amore avuta in passato con la concorrente del reality. Ci sarà spazio anche per Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, e per il caso Maradona con rivelazioni esclusive sulla morte.

