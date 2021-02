Non è l'Arena, ospiti e anticipazioni: intervista di Giletti a Luca Palamara e caso Genovese con due vittime a volto scoperto

07 febbraio 2021 a

Va in onda una nuova puntata di Non è l'Arena. L'appuntamento di oggi, domenica 7 febbraio 2021 su La7 col programma di Massimo Giletti andrà in diretta dalle ore 20.30. Ospiti e tematiche sono state ufficializzate alla vigilia della trasmissione di prima serata che approfondisce ogni domenica in prima serata tv, temi di attualità e di vita politico-istituzionale.

Proseguirà, secondo quanto indicano le anticipazioni, l’approfondimento con Luca Palamara - in un’intervista esclusiva a Massimo Giletti - sugli spregiudicati intrecci tra magistratura e politica: il caso De Magistris, l’inchiesta Why Not fermata dal "Sistema"? In studio il confronto con l’ex sostituto procuratore di Catanzaro all’epoca titolare dell’inchiesta, attuale sindaco di Napoli Luigi De Magistris. A dialogare con loro la è stato annunciato il giornalista Sandra Amurri.

Verrà poi trattato il tema politico-istituzionale. Al centro del dibattito c'è Il governo che verrà: intorno a Mario Draghi il dilemma dei partiti. Chi lo sosterrà e chi invece sarà all’opposizione? Se ne discuterà con Pierpaolo Sileri, Vittorio Sgarbi, Gian Luigi Paragone e Peter Gomez. Continua intanto l’inchiesta sul caso Benotti: il giornalista imprenditore che è finito al centro di un’indagine sulla fornitura di mascherine.

Un appalto superiore al miliardo e molti i punti e le domande su cui fare chiarezza. Nei giorni che furono di grande emergenza sanitaria c’erano altri fornitori sul mercato? E si poteva risparmiare? Parteciperanno al dibattito Sandra Amurri e Pierluigi Stefani. Le telecamere di "Non è L’Arena" affronteranno poi il caso Genovese. Su questo tema caldo, affrontato dalla trasmissione condotta da Massimo Giletti. è stato annunciato che due delle vittime hanno deciso di ritornare e di mostrarsi con coraggio a volto scoperto per rispondere alle tante accuse che hanno ricevuto nelle ultime settimane. Saranno presenti in studio Stefania Andreoli, Luca Telese, Ivano Chiesa e Elisa Rivoira. Una puntata che si annuncia davvero ricca di spunti.

