Paolo Conticini e l'amore per Giada. Venti anni di fidanzamento prima del matrimonio

Un lunga storia d'amore, un fidanzamento durato 20 anni poi il matrimonio. Paolo Conticini, uno dei personaggi della tv più amati della televisione, è sposato con Giada Parra. Di lei non si sa molto perché ha deciso di vivere il suo rapporto con il marito all'insegna della riservatezza. Un passato da modella, classe 1975, non è apparsa molto in tv e frequenta poco il mondo dello spettacolo. E' laureata in scienze politiche all'Università degli Studi di Pisa e ha lavorato nella moda, anche con Gucci.

Con Paolo Conticini si sono conosciuti negli anni ’90 e sono stati insieme per ben 20 anni, prima di decidere di convolare a nozze nel 2013, più per dare forma legale alla loro unione che per bisogno di suggellare un amore che durava già da tanto tempo. Da quello che trapela anche spulciando nei social Giada Parra è molto legata alla sua famiglia in particolar modo alle sorelle. Ama gli animali e in particolare i cani e adora viaggiare girare il mondo. La coppia non ha ancora figli, sebbene Conticini abbia svelato in più occasioni il suo desiderio di diventare padre. Paolo ha già un figlio di 16 anni avuto da una precedente relazione. Giada vive a Pisa con il marito.

Un legame quello tra Giada e il marito che si è rafforzato durante il lockdown. Conticini, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato di aver approfittato dell’occasione per vivere accanto a sua moglie, dalla quale è spesso lontano per motivi di lavoro. “Ora siamo insieme h24 e siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato”. Nei mesi scorsi si era parlato di qualche problema a causa del forte legame nato tra Paolo Conticini e Veera Kinnunen durante Ballando con le Stelle. Ma si è trattato solamente di indiscrezioni.

