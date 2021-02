C'è posta per te, Claudio Amendola commosso: camera matrimoniale e soldi per Sara

07 febbraio 2021 a

Lacrime a C'è posta per te e un altro gesto di generosità nel corso del programma di Canale 5 in onda sabato 6 febbraio. Claudio Amendola protagonista di un regalo che ha commosso chi lo ha ricevuto, lo studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi e i telespettatori a casa.

L’attore romano è stato ospite della storia dedicata a Giuseppe, un ragazzo affetto da sclerosi multipla che ha voluto ringraziare la fidanzata Sara. Lui ha conosciuto Sara quando aveva 16 anni e subito le ha confessato della sua malattia. La giovane non ne ha mai fatto un problema: ha continuato ad amare Giuseppe come il primo giorno e non l’ha mai abbandonato. Anzi, i due sono andati a vivere a casa dei genitori di lei.

Giuseppe ha voluto accanto a sé Claudio Amendola, un grande interprete che stima, per aiutarlo ad esprimere il proprio amore per Sara. Amendola si è complimentato con Sara per la sua forza e il suo coraggio e ha fatto un gesto concreto.



Come ogni ospite che passa nello studio di C’è posta per te, Claudio Amendola ha deciso di fare dei regali, in questo caso a Giuseppe e Sara. Una camera matrimoniale, visto che i due già convivono, e l’attrezzatura per fare la manicure in quanto Sara sogna di specializzare nel settore. Infine Amendola ha mostrato un pacchetto contenente dei soldi: “Si può dire? Ma sì diciamolo: qui ci sono dei soldi, perché alla fine i sogni sono belli ma c’è anche bisogno di poterli realizzare e i soldi sono importanti”.

Un gesto che è piaciuto al pubblico a casa come testimoniano i commenti ai post sull'account del programma: "Bravo Claudio, una persona di cuore", scrive un utente, altri rispondono con dei cuori e sottolineano la bontà d'animo di Claudio Amendola dimostrata nei confronti della coppia.

