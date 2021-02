Costantino della Gherardesca: "Sono stato ricoverato ovunque. Ospedali, comunità e centri di recupero"

07 febbraio 2021 a

a

a

Costantino della Gherardesca ha conquistato tutti come giudice de Il Cantante Mascherato. Spiritoso, divertente, le sue gag con gli altri compagni di avventura piacciono e sembra destinato a diventare il giudice di maggior gradimento della trasmissione di Rai1. Dopo il successo di Ballando con le stelle 2020, in cui l'ex conduttore di Pechino Express è diventato il re delle trasformazioni e delle polemiche, questa nuova avventura - fortissimamente voluto da Milly Carlucci - è iniziata nel modo migliore.

Domenica In, da De Girolamo a Panariello fino a Giallini: tutti gli ospiti di Mara Venier

Costantino, il cui nome completo è Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci è nato a Roma, ha compiuto da pochi giorni 44 anni e ha origini nobiliari. I suoi genitori infatti sono Alvin Verecondi Scortecci (inizialmente, per cinque anni, il padre non lo aveva riconosciuto) e Costanza Della Gherardesca, discendente di un’antica famiglia toscana. Omosessuale, a livello sentimentale si dichiara single.

Durante il dancing show di Rai1, Costantino non ha avuto paura di raccontare di aver avuto disturbi psichici: "Generalized Anxiety Disorder e altri disturbi come l’agorafobia. Devo stare attentissimo a tenerli sotto controllo”, ha spiegato Costantino, aggiungendo che era un bambino problematico ed è stato mandato in collegio in Svizzera a soli 9 anni: “Ma il peggio è arrivato a 14 anni, quando mi trasferirono in un collegio di destra in Inghilterra, molto severo. Capirono subito che ero omosessuale e mi punivano duramente. Per fortuna la presi di petto. Scappavo a Parigi dagli amici e facevo di tutto: droga, acidi. Ho continuato anche quando, due anni dopo, mi hanno trasferito in un altro collegio molto di sinistra. Sono stato ricoverato ovunque: ospedali psichiatrici, comunità, centri di recupero. Per disturbi psichiatrici e droga”. Poi il suo rapporto conflittuale con il cibo e con il suo corpo: “Io ho avuto dei disturbi alimentari fin da bambino. Rubavo le merendine. Avevo questa fissa per il cibo come se fosse droga. Continuo ad averlo, anche se adesso un po’ meno”.

Da Noi a ruota libera, Paolo Fox con l'oroscopo di San Valentino. Ospiti anche Brignano e Conticini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.