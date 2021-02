Nunzia De Girolamo, l'amore per il ministro Boccia e la figlia Gea: da sabato l'esordio da conduttrice tv

06 febbraio 2021 a

a

a

Nunzia De Girolamo ha lasciato la politica per la tv. E da opinionista a Non è L'Arena, da sabato condurrà il suo nuovo programma Ciao Maschio, un talk show che debutterà su Rai1 in seconda serata dal 13 febbraio in cui indagherà sugli uomini "per tirare fuori il loro lato fragile e femminile". L'ex deputata oggi 7 febbraio ne parlerà a Domenica In ospite di Mara Venier su Rai1.

Domenica In, da De Girolamo a Panariello fino a Giallini: tutti gli ospiti di Mara Venier

Originaria di Benevento, 45 anni, avvocato, dal 2013 al gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. È stata anche deputata per due legislature, la XVI e la XVII per Forza Italia, Il Popolo della Libertà e del Nuovo Centrodestra. De Girolamo dopo essersi diplomata presso il liceo classico Pietro Giannone di Benevento, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma. Conseguita la laurea, ha intrapreso la carriera forense, occupandosi di diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e bancario. Si impegna in politica, diventando coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento nell'ottobre 2007. Da lì la scalata fino all'elezione a deputata. Salì per la prima volta agli onori della cronaca per aver intrattenuto insieme con la collega Gabriella Giammanco, durante una delle prime sedute parlamentari della legislatura, uno scambio di bigliettini "galanti" col premier Silvio Berlusconi. Diventa la seconda donna, dopo Adriana Poli Bortone, a ricoprire il ruolo di ministro delle Politiche Agricole.

Da Noi a ruota libera, Paolo Fox con l'oroscopo di San Valentino. Ospiti anche Brignano e Conticini

Finita la carriera politica nel 2018 inizia una collaborazione con Non è l'Arena, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti mentre nel 2019 partecipa come concorrente alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle, gareggiando in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. Vita privata: nel dicembre 2011 si è sposata in municipio con il deputato del Partito Democratico, nonché ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. Il 9 giugno 2012 la coppia ha avuto una bambina: Gea.

La tragedia di Marco Giallini, la morte della moglie Loredana: "Si accasciò tra le mie braccia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.