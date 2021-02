Affari tuoi Viva gli sposi, a Corrado e Sveva 9.005 euro. Ma il finale è una beffa

06 febbraio 2021 a

a

a

Corrado e Sveva vincono 9.005 euro ad Affari tuoi (Viva gli sposi!). Una beffa per la coppia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, che rinuncia alla fine al cambio dove c'erano 25mila tenendosi, senza saperlo, quello da 5.

Francesco Pannofino testimone del sequestro Moro. L'amore per Emanuela, risposata dopo la separazione

La gara della coppia, che si sposerà il 7 settembre a Pozzuoli, è partita con il pacco numero 19. Fra i premi a disposizione una foglia di fico, un selfie, un piatto di ceramica e il tradizionale pacco feeling. Le prime estrazioni non vanno affatto bene: la coppia elimina il premio più alto, quello da 300.000 euro, quello con 10mila e poi 150.000 euro. Il "dottore" propone loro un cambio, che i due rifiutano. Le estrazioni successive sono sempre sfortunate perché vengono eliminati dal gioco anche i 100mila, 50mila e 5mila euro. Un'ecatombe.

Claudia Gerini: la relazione con Boncompagni, il successo con Verdone e l'ex marito Alessandro

Di conseguenza l’offerta del "dottore" è bassa: 4.500 euro. La coppia rifiuta, ma non cambia il trend negativo: viene estratto anche il pacco con 200mila euro. Poi i primi "colpi" buoni: la foglia di fico e 500 euro. meglio nemmeno questa volta: se ne vanno anche i 200.000 Euro. Subito dopo, però, finalmente il primo premio blu è estratto: conteneva la foglia di fico. Così il "dottore" ci prova con 9mila euro: rifiutati. Vanno via in rapida successione i 100 e i 50 euro, anche i 250mila. Così per interrompere la serie negativa Corrado e Sveva accettano la proposta del "dottore" cambiano il pacco: lasciano il 19 per prendere il 7. Si riparte bene estraendo il piatto di ceramica e l’offerta del "dottore"diventa di 10.000 euro. A questo punto arriva l'ospite speciale: la coppia ascolta le canzoni di Nek che gliene regala una dal vivo in studio con la speranza di portare fortuna. La coppia apre anche il vecchio pacco, ma stavolta va benone perché dentro il 19 c'era 1 euro. Così la coppia rifiuta tutte le altre proposte del "dottore" e arriva in fondo con due pacchi: quello da 5 euro e quello da 25mila. Non prima di aver vinto 9mila euro rispondendo alle domande del pacco feeling. La coppia chiede all'ultimo tuffo 16mila euro, il "dottore" offre il cambio ma loro non accettano. E sbagliano.

Pamela Camassa, da Miss Mondo Italia al fidanzamento con Filippo Bisciglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.