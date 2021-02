L'Eredità, Andrea Matarazzo vince 65mila euro alla Ghigliottina: studio è la parola giusta

06 febbraio 2021 a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità andata in onda sabato 6 febbraio 2021. La trasmissione condotta da Flavio Insinna su Rai1 ha visto Andrea Matarazzo riprendersi ancora lo scettro di campione dopo le recenti vittorie nel corso di questa settimana e sbancare la Ghigliottina per la seconda volta dalle sue partecipazioni: stavolta vince 65mila euro (che con i 57.500 del precedente successo diventano 122.500).

Il primo momento clou è stato il triello in cui si sono sfidati Andrea, Cinzia e Ugo con il campione capace di avere la meglio dei rivali con un bottino di 130mila euro che, alla Ghigliottina, diventano 65mila. Le parole da "legare" sono ira, oggetto, legale, pianoforte e settore. Andrea prova a vincere con studio: è la parola vincente. Andrea, che rivela di aver studiato al Liceo Giulio Cesare noto per la canzone di Antonello Venditti, vive a Roma, è sposato con Angela e la coppia ha una figlia di nome Ludovica. Il campione è un ingegnere meccanico e lavora presso una multinazionale. Inoltre, è un grande appassionato di musica e suona la batteria. Le sue origini sono siciliane: viene infatti da un comune italiano di 977 abitanti, Buscemi, in provincia di Siracusa.

Il gioco a quiz di Rai 1 si conferma ricco di emozioni e sorprese fino alla fase finale. E' proprio il gioco della "ghigliottina" il momento più seguito della trasmissione, sia perché è avvincente e porta anche all'immedesimazione del pubblico da casa, sia perché si fonda sull'assonanza logica tra le parole, prescindendo quindi dalle conoscenze culturali di ognuno. Un format quindi particolarmente accessibile e apprezzato. Grande partecipazione di pubblico anche per l'approssimarsi del tg della sera, che è il notiziario più seguito della giornata. L'Eredità di Flavio Insinna si conferma anche più seguito del gioco a quiz in onda su Canale 5, Caduta libera, di cui sono ancora in corso le repliche delle puntate del passato.

