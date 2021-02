Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio espulsa dopo il caso Pausini. Mediaset: "Comportamento grave e imperdonabile"

06 febbraio 2021 a

Alda D'Eusanio paga a caro prezzo le parole su Laura Pausini tanto che deve lasciare il Grande Fratello Vip 5. Mediaset ha infatti deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente.

Lo comunica una nota di Cologno Monzese. "L’editore - si legge - si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio - conclude Mediaset - si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni".

I video che rimbalzano sul web dalle telecamere della Casa, hanno mostrato Alda D’Eusanio che parlando con Samantha De Grenet, ha detto: "Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte". Samantha de Grenet evidentemente stupita: "Ma che dici? Si amano da impazzire". Ciò è stato detto mentre in sottofondo c'è proprio una canzone di Laura Pausini.

La D’Eusanio si trovava in bagno con le altre inquiline della casa tra le quali Samantha De Grenet e ha rilasciato questa dichiarazione che non è piaciuta a Mediaset che nella serata di sabato 6 febbraio ha comunicato ufficialmente la decisione della squalifica della conduttrice. Le parole pronunciate dalla D'Eusanio sulla grande artista italiana hanno fatto discutere il mondo social per tutta la giornata con il video con le dichiarazioni "incriminate" sulla Pausini che ha fatto il giro del web. In serata quindi la decisione dell'azienda che porterà D'Eusanio a lasciare la casa più spiata d'Italia. Una decisione che era stata invocata nel pomeriggio a gran voce da molti fan della cantante.

