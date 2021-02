Stasera in tv 6 febbraio, su La7 torna Eden: con Licia Colò alla scoperta di Orvieto, Slovenia e Perù

06 febbraio 2021 a

Stasera in tv, sabato 6 febbraio 2021, una nuova puntata di Eden, un pianeta da salvare in onda su La7 a partire dalle ore 21,15. Conduce Licia Colò. La trasmissione proporrà un viaggio unico, dalla Slovenia al Perù passando per il Trentino e Orvieto.

In Umbria le immagini sulla Rupe sono state realizzate lo scorso ottobre. A Orvieto oltre al Duomo e al Pozzo di San Patrizio, le telecamere hanno immortalato la Torre del Moro e il Teatro Mancinelli, ma anche i Sotterranei di tufo su cui poggia la città e la Necropoli Etrusca. Il Trentino invece sarà raccontato attraverso il tema degli orsi con un approfondimento giornalistico come ha annunciato la stessa Colò su Instagram: "Io non sono in gabbia come gli orsi del Trentino, Orso M49 e i suoi compagni. Stasera parleremo anche di loro...".

In Slovenia invece spazio al tema dei laghi: Eden va alla scoperta di quello di Cerknica, il più grande lago intermittente d'Europa, e di quello "magico" di Bled incastonato in un panorama da cartolina e meta turistica tra le più conosciute delle Alpi Giulie. Il viaggio poi prosegue verso Radol’ca, piccolo borgo che ospita un Museo delle Api unico al mondo, dove si può osservare, dal vivo, la loro attività e operosità. Grazie alla declinazione “green” della Slovenia la natura è la vera protagonista e l’attrazione turistica principale. Non mancherà un nuovo racconto di Mister Nat dal Perù nella regione dell'Amazonas: porterà i telespettatori alla scoperta delle ultime tracce della civiltà Chachapoyas, un reportage sulle millenarie bellezze della Giordania e un prezioso contributo del fisico Valerio Rossi Albertini che ci spiegherà come le nuove tecniche di sfruttamento delle risorse del territorio possono aiutarci sempre però nel rispetto dell’ambiente. Insomma un'altra puntata da non perdere tra storia, cultura, geografia e turismo.

