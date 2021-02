Da Noi a ruota libera, Paolo Fox presenterà l'oroscopo di San Velentino. Ospiti anche Brignano e Conticini

06 febbraio 2021 a

Domani, domenica 7 febbraio 2021, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini, nella nuova puntata di "Da Noi…A Ruota Libera", trasmissione che verrà trasmessa in diretta alle ore 17.20 su Rai1. Una trasmissione che ospiterà Paolo Conticini, artista amato dal pubblico, che sin da giovane ha spaziato tra canto e recitazione.

L’attore e conduttore tv racconterà aspetti inediti di sè, della sua vita e si metterà alla prova giocando insieme alla conduttrice. Come sempre nel programma, non mancheranno emozionanti sorprese. E ancora sarà ospite in studio Enrico Brignano che, con l’ironia che lo contraddistingue, commenterà i principali fatti di attualità. Brignano è poi, più tardi in prima serata, annunciato fra gli ospiti del programma di Fabio Faziio Che tempo che fa su Rai3.

Il programma condotto da Francesca Fialdini vede anche un altro ospite di richiamo. Alla vigilia della messa in onda della trasmissione, la Rai ha ufficializzato gli ospiti della trasmissione della rete ammiraglia Rai e fra questi c'è anche un personaggio popolare al pubblico televisivo e non soltanto. Nel giorno del suo compleanno è infatti previsto l'intervento del noto astrologo i Paolo Fox, che ripercorrerà alcune tappe importanti della sua storia. Immancabile il momento dell’oroscopo, in versione San Valentino, a pochi giorni dalla festa degli innamorati. Fox spiegherà al pubblico di Da noi a ruota libera che cosa dicono gli astri per San Valentino in un oroscopo dell'amore che sarà uno dei pezzi forti della trasmissione di domani pomeriggio.

Al centro di "Da Noi…A Ruota Libera" c'è - al di là degli ospiti sempre qualificati e noti - il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Tutto con lo stile che è unico, molto apprezzato e competente, di Francesca Fialdini.

