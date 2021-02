Jessica Melena, la sexy moglie di Immobile voleva fare la criminologa. Su Instagram ha un milione di fan

06 febbraio 2021 a

Jessica Melena ospite stasera in tv, sabato 6 febbraio 2021, di C'è posta per te la trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Con lei anche il marito Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale. Sarà una delle sorprese di un partecipante dello show di Mediaset.

C'è posta per te, Ciro Immobile con la moglie Jessica ospiti di Maria De Filippi

Jessica ha 30 anni e ha origini abruzzesi. Nel 2009 vince la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo e due anni dopo viene incoronata Miss Peugeot. Poi partecipa anche a Miss Italia Abruzzo. Nel 2017 in tv è una delle protagoniste del film documentario Le Capitane, ma dopo questa esperienza ha interrotto la sua carriera per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. Attivissima sui social, su Instagram vanta quasi un milione di followers e spesso diverte i suoi fan con dei video in chi a volte balla anche con il marito. Proprio recentemente Immobile è stato "vittima" di un balletto di TikTok. Il centravanti della Lazio è stato infatti "costretto" dalla moglie a cimentarsi con uno dei balletti più popolari sui social: "Non siate cattivi, ho fatto il massimo. Io e Mattia siamo stati costretti" ha detto Ciro visto il risultato abbastanza esilarante, specialmente se si mettono a confronto le movenze di Ciro Immobile con quelle della moglie Jessica.

Jessica ha conosciuto Immobile quando l'attaccante giocava con il Pescara: all'epoca lei frequentava l’Università di Scienze delle Investigazioni a L'Aquila per diventare criminologa. I due si sono sposati il 23 maggio del 2014 al Santuario San Camillo di Bucchianico, il paese natale di lei. Nel giro di pochi anni la coppia ha avuto tre figli: Michela, nata nel 2013, Giorgia (2015) e Mattia (2019). La famiglia compare spesso nelle stories su Instagram di Jessica oppure viene immortalata in alcuni video o delle foto sulla quotidianità, tra cui le vacanze.

