Laura Chiatti, l'addio all'amico Fabrizio: "Oggi è un giorno nero". Il post che commuove

La morte di Fabrizio Palazzoni, ha profondamento colpito anche Laura Chiatti. L'attrice perugina, moglie di Marco Bocci, ha postato la foto dell'amico Fabrizio sul proprio account Instagram con un ricordo che ha commosso il web.

Un ricordo toccante quello di Laura che testimonia il momento drammatico che sta vivendo dopo aver ricevuto la notizia della perdita di un caro amico. Fabrizio Palazzoni, 59 anni, era molto noto a Perugia e nel Perugino, grande tifoso del Perugia. Una perdita che ha destato grande impressione.

Nella dida a corredo della foto che ritrae Fabrizio in un momento felice, Laura Chiatti scrive che "Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’ allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità".

Poi l'attrice ha proseguito il suo pensiero: "Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo “arrivederci “ ci hai trovati tutti li , noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre , pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta , per ricordarci che la vita è bella. Ora però aiutaci , aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi ,ti cercheranno e non ti troveranno.

Passeranno dentro i raggi del sole,ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio... Ciao amico".

Laura Chiatti fa seguire un cuore rosso in ricordo di Fabrizio. Un post su Instagram dove l'attrice perugina è seguitissima, che ha ottenuto immediatamente una valanga di like anche da parte di chi Fabrizio non ha avuto modo di conoscerlo. Lo ha fatto però attraverso questo pensiero di Laura, molto sentito, che testimonia il valore di questa persona e ciò che ha rappresentato nella vita di Laura Chiatti.

