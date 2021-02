Pamela Camassa, dal titolo di Miss Mondo Italia al fidanzamento con Filippo Bisciglia

06 febbraio 2021 a

Pamela Camassa stasera in tv sabato 6 febbraio tra i "pacchisti" di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), nella puntata finale del game show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

L'ex modella e personaggio tv, 36 anni originaria di Prato, ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia 2002 senza però partecipare al concorso finale internazionale come segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, la Nigeria. Nel 2005 si classifica terza a Missa Italia. Nel 2000 aveva partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi, dove ha interpretato il ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Poi l'esordio in tv come valletta per Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Rai 1. Poi nel 2006, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, partecipa al talent show Ballando con le stelle e si classifica al secondo posto: nel 2007 ripete l'esperienza prendendo parte all'edizione ucraina dello stesso programma. Quindi affianca Carlo Conti nel condurre la prima edizione de I migliori anni su Rai 1 e nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show La talpa su Italia 1. Ha preso parte anche ai film Un'estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti. Nel 2009 ha condotto Poker for Charity su La 7. Nel 2011 torna su Rai 1 come una delle concorrenti della prima edizione Attenti a quei due - La sfida. Nel 2012 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show. Nel 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai1. Nell'autunno 2019 partecipa (insieme al suo storico fidanzato Filippo Bisciglia) e vince la prima edizione di Amici Celebrities.

Pamela da oltre dieci anni è fidanzata con Filippo Bisciglia, ex gieffino nella sesta edizione del reality e da alcune stagioni conduttore di Temptation Island. Da poco lei ha detto di non volere figli: "Sarò in grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze di un bambino?" ha svelato durante un'intervista a Dipiù.

